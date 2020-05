La Premier League vote à l’unanimité la reprise des entraînements

Les joueurs devront respecter les règles de distance de sécurité et les contacts ne seront pas autorisés. AFP

Réunis ce lundi, les clubs de Premier League ont voté à l’unanimité en faveur d’un protocole médical pour éviter la contagion au coronavirus. Il permet la reprise des entraînements collectifs dès cette semaine, a annoncé la BBC.

Les joueurs dont les tests au coronavirus se seront révélés négatifs pourront reprendre l’entraînement dès mardi.

Les joueurs devront respecter les règles de distance de sécurité et les contacts ne seront pas autorisés.

Dans sa déclaration de la Premier League précise: «Des protocoles médicaux stricts de la plus haute qualité garantiront que chacun reprendra l’entraînement formation dans l’environnement le plus sûr possible.»

«La consultation complète se poursuivra maintenant avec les joueurs, les managers, les clubs, la PFA (syndicat des joueurs) et la LMA (syndicat des managers), au fur et à mesure que les protocoles pour les entraînements avec contact seront développés».

Un peu plus tôt dans la matinée, le secrétaire d’État en charge du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, Oliver Dowden, avait avancé la mi-juin comme objectif pour une reprise des matches. «J’ai eu des discussions très productives jeudi avec la fédération, la Ligue de football et la Premier League. Nous travaillons dur avec eux pour essayer de revenir, en visant la mi-juin, mais le critère numéro un sera la sécurité du public», avait-il expliqué à Sky Sports.

La Premier League, confrontée aux craintes de certains joueurs sur leur santé sanitaire et aux réserves des clubs sur certaines modalités de son projet de reprise («Project Restart»), comme l’organisation des matches dans un nombre réduit de stades, se garde bien d’avancer une date.

Initialement, la Premier League espérait reprendre l’entraînement collectif ce lundi, disputer ses premiers matches le 9 juin et avoir achevé les 92 rencontres de championnat restantes fin juillet.