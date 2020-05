Les musées rouvrent progressivement en région du Centre

Dans un premier temps, deux musées seulement rouvrent leurs portes au public. Les autres suivront d’ici le mois de juin. On fait le point.

Lentement mais sûrement, les musées du pays s’ouvrent à nouveau aux visiteurs. S’ils sont officiellement accessibles depuis ce 18 mai, la majorité d’entre eux n’ouvrira ses portes que demain, le lundi étant le jour de fermeture traditionnel. C’est le cas notamment de tous les musées de la région du Centre. Mais ils n’ouvriront pas tous de concert ce 19 mai.

À Binche, le Musée du Masque sera prêt à accueillir les visiteurs en «mode coronavirus» dès le 19 mai, du mardi au dimanche de 9 h 30 (10 h 30 le week-end) à 17 h. Les visites se feront uniquement sur réservation, par téléphone au 064 33 57 41 ou par e-mail à accueil@museedumasque.be. Un groupe d’une à 5 personnes pourra rentrer par quart d’heure dans le musée.

Le Musée du Masque rouvre dès mardi. Wikipedia Un parcours de visite fléché et unidirectionnel a été mis en place pour éviter les croisements. Il emmènera le visiteur dans l’exposition temporaire «Ticuna – Peuple d’Amazonie» (prolongée jusqu’au 30 août) et dans la galerie permanente «Masques aux 5 coins du Monde». A noter que le centre d’interprétation du carnaval de Binche ne sera pas accessible. Le port du masque et l’usage de gel hydroalcoolique seront obligatoires. La cafétéria et les vestiaires seront fermés.

À Bénefs, le musée du Château rouvrira aussi ses portes ce 19 mai, sous conditions. La réservation via le site internet du domaine sera obligatoire. 20 personnes maximum par tranche horaire seront admises de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Là aussi, port du masque et gel hydroalcoolique seront obligatoires. Un fléchage sera également mis en place. À noter qu’il faut chausser des patins au-dessus de ses chaussures pour protéger les parquets du château. Ces patins seront déposés dans un bac pour décontamination à l’issue de la visite.

Le Musée Royal de Mariemont rouvre le 26 mai. ÉdA Une semaine plus tard, le 26 mai, le Musée Royal de Mariemont s’ajoutera à la liste des musées ouverts. Mais la réservation (obligatoire) est possible dès ce lundi, par téléphone, mail ou billetterie en ligne. Le port du masque est indispensable également. Chaque visiteur recevra un kit de visite avec les plans adaptés et le parcours de visite obligatoire. Le temps à disposition du visiteur sera de 2 heures.

À noter une belle surprise dans le kit: une place gratuite pour une prochaine visite. Pour l’audioguide, il faudra le télécharger sur Izi Travel via son smartphone. Autre bonne nouvelle: l’exposition By bye Future sera prolongée jusqu’au 25 octobre. L’espace restauration et la bibliothèque seront fermés. Une expo que vous pouvez retrouver virtuellement, avant de la découvrir en vrai…

Keramis rouvre à partir du 2 juin. Ugo PETROPOULOS Une semaine plus tard encore, ce sont les trois grands musées louviérois qui devraient rouvrir de concert, le 2 juin. Cela concerne le Mill (Musée Ianchelevici), le Centre de la Gravure et Keramis. On devrait en savoir plus vendredi sur les conditions de réouverture, même si on peut s’attendre à des mesures similaires à celles déjà en vigueur dans les autres musées rouverts.

À Bois-Du-Luc par contre, il n’y a toujours pas de fumée blanche. «Même si le Gouvernement a donné son feu vert aux musées pour une réouverture le 18 mai, nous ne serons pas en mesure de vous accueillir sereinement si tôt», indique ce jour le Musée de la Mine et du Développement durable.

«Nous avons le souci de la santé de tous, visiteurs et équipe du musée, et nous souhaitons évidemment mettre en œuvre toutes les précautions afin que tout se passe dans les meilleures circonstances possibles. Notre site est grand et l’équipe trop peu nombreuse pour l’instant.»

Enfin, le Daily-Bul & Co non plus ne donne pas de date de réouverture, même s’il prévoit qu’elle aura lieu «début juin, uniquement sur rendez-vous.» Mais de préciser que «cette date reste hypothétique tant que les outils nécessaires à sa réouverture ne seront pas mis en place.» On en saura plus prochainement.