Cette création «Au cœur de l’incendie» a été réalisée en confinement de Tournai à Nabeul, par les Slamouraïs, collectif des Écrivains publics de Wallonie picarde, et produite par Présence et Action Culturelles Wapi.

22 colibris, Belges et Tunisiens, slament pour des lendemains vibrants d’amour. Véritable travail d’éducation populaire, création collective, texte, musique et montage vidéo, à partir d’ateliers d’écriture via écrans partagés.