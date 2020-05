Coronavirus: 6 mois d’abonnement gratuit à Villo! pour décongestionner Bruxelles

Villo! propose un abonnement gratuit de six mois pour toute nouvelle inscription entre le 18 mai et le 30 juin 2020. Cette action vise à participer aux efforts de la Région pour décongestionner la capitale durant le déconfinement. Et après.

L’entreprise gestionnaire des vélos partagés bruxellois Villo! , JC Decaux, propose gratuitement un abonnement de six mois pour toute nouvelle inscription entre le 18 mai et le 30 juin 2020, a-t-elle annoncé lundi. Cette action vise à participer aux efforts de la Région pour décongestionner la capitale.

Les nouveaux usagers pourront choisir entre les vélos classiques et l’option électrique. Ils recevront dans ce deuxième cas une batterie portative en location par la poste ou à retirer en boutique.

Pour les personnes déjà abonnées aux deux-roues classiques, les mille premiers inscrits peuvent également recevoir une batterie pendant six mois.

Les 1.500 personnes déjà abonnées à l’offre «eVillo» électrique recevront de leur côté six mois de gratuité.

«Présents avec 5.000 vélos dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et répartis de manière homogène sur le territoire bruxellois, les vélos en libre-service sont un moyen d’améliorer la qualité de vie en ville, d’optimiser les déplacements multimodaux et ce, en parfaite adéquation avec les préoccupations environnementales et de santé publique actuelles», affirme JC Decaux.

Plusieurs voiries de la capitales ont récemment, et temporairement, été déclarées «zones partagées» afin de favoriser la mobilité douce et de faciliter le respect de la distanciation sociale face à la crise sanitaire du coronavirus. Dans ces zones, la vitesse maximale est limitée à 20 km/h.