Déconfinement (réussi ou pas): l’évolution des hospitalisations au centre de toutes les attentions

Deux semaines après le lancement de la première phase du déconfinement belge, tous les regards sont désormais braqués sur l’évolution quotidienne du nombre de nouvelles hospitalisations. Explications.

Scruté par les scientifiques et le corps médical depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de nouvelles hospitalisations va clairement faire l’objet d’une attention toute particulière dans les prochains jours.

En effet, si le nombre d’hospitalisations, qui est en baisse constante depuis le 13 avril, a quasiment diminué de moitié (de 3.082 au 4 mai à 1.614 au 17 mai) durant les deux dernières semaines, rien ne permet encore d’affirmer que le nombre de personnes gravement infectées par le coronavirus n’augmentera pas dans les prochains jours.

En tenant compte du temps moyen d’incubation de la maladie, à savoir deux semaines, et du temps nécessaire à l’analyse des tests PCR, soit une à deux journées, il faudra attendre quelques jours encore pour savoir si le nombre de cas avérés et d’hospitalisations repart à la hausse.

Un peu plus de deux semaines après que la Belgique ait amorcé la première phase de sa politique de déconfinement, l’évolution prochaine du nombre de personnes hospitalisées quotidiennement dans les hôpitaux du Royaume indiquera donc, entre autres, si, oui ou non, le coronavirus continue de se propager aussi rapidement que ce qui a été observé avant le lockdown. Et si les choix de relance opérés par les autorités ont porté leurs fruits.