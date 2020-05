Coronavirus: Forest libère une «zone de jeu» dans le très dense quartier Saint-Antoine

La Commune de Forest dédie une partie de l’espace public du quartier Saint-Antoine au jeu. Il s’agit d’une mesure à comprendre dans le cadre du coronavirus, dans un quartier très densément peuplé.

Après avoir libéré de ses voitures une série de voiries dans le bas du parc Duden, la Commune de Forest aménage une zone «réservée au jeu» dans le quartier Saint-Antoine. Là aussi, l’idée est de permettre aux kets de prendre l’air tout en respectant les nouvelles règles de distanciation sociale.

«Concrètement, la rue des Moines, la rue de Gênes et certaines zones de la rue de Fierlant et de la rue de Serbie deviennent réservées au jeu», précise la commune dans un communiqué. Il s’agit de quelques-unes des rues les plus densément peuplées de toute la Région bruxelloise, dans un quartier tout à fait dépourvu d’espaces verts.

«Cela signifie qu’au sein de cette zone, les piétons et les cyclistes ont la priorité et peuvent circuler sur toute la largeur de la rue». Des panneaux indicateurs ont été installés et délimitent la zone. Il y sera désormais interdit aux véhicules motorisés d’y dépasser la vitesse maximale de 20km/h.

«Ces aménagements seront valables aussi longtemps que la situation l’exigera. Toutefois, ils seront régulièrement évalués et feront l’objet d’éventuelles adaptations en fonction des analyses des services de mobilité et de police», précise-t-on à Forest.