Charles Wéry va quitter la politique

L’ancien bourgmestre démissionnera au prochain conseil communal. Une page se tourne à Villers-le-Bouillet.

Une page de la vie politique villersoise va se tourner. Charles Wéry démissionnera du conseil communal en séance du 26 mai prochain qui se tiendra en vidéo-conférence visible sur le site internet de la Commune. Le Villersois que nombre d’enfants avaient d’abord connu comme directeur de l’école Saint-Martin a fait son entrée au conseil communal en 1994. Il aura assumé à deux reprises la fonction de bourgmestre de Villers-le-Bouillet. Tout d’abord, de 2000 à 2003 au sein d’une majorité en partage avec Écolo, et ensuite de 2012 à 2015 alors que son groupe Ensemble avait la majorité absolue. Il avait cédé l’écharpe mayorale à la toute jeune Aline Devillers et tout le monde pensait alors qu’il s’agissait là de son dernier fait d’arme. Mais oh surprise, alors que le groupe Ensemble sortait affaibli de tensions (le départ de François Wautelet qui allait finalement enlever le mayorat en 2018), Charles Wéry revenait dans la bataille pour soutenir la liste Ensemble aux dernières élections communales de 2018 et venait se rasseoir à la table du conseil.

Cette fois, ce sera bel et bien la fin de sa carrière politique. C’est la Fizoise Cindy Brasseur qui récupérera son siège sur les bancs de l’opposition.

À lire dans L’Avenir Huy-Warmme de ce mardi, sur tablette, smartphone ou PC