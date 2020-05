Les «Coteaux du Pentagone»: comment redessiner les liaisons piétonnes entre haut et bas de la Ville de Bruxelles?

CARTES | Ville de Bruxelles et Région bruxelloise s’unissent pour redessiner ce qu’ils appellent «les coteaux du Pentagone». Cette zone autour de la gare Centrale est balafrée par l’axe automobile Pachéco-Empereur et agit comme une frontière entre haut et bas de la ville. Il faudra tout y revoir.

La Ville de Bruxelles lance une mission d’étude pour développer un schéma directeur visant «la revalorisation des espaces publics sur les coteaux du Pentagone». Par cette expression, Ville et Région appellent désormais la vaste zone qui rayonne autour de la Gare Centrale, entre le boulevard Pachéco à l’est, le Mont des Arts à l’Ouest, la rue du Marché aux Herbes au nord et la place Royale au sud. L’idée est «d’améliorer intelligemment la liaison entre haut et bas de la Ville». Cette intention a été annoncée ce 15 mai dans un communiqué conjoint d’Ans Persoons, échevine bruxelloise de l’Urbanisme (Change.Brussels), et de Pascal Smet, secrétaire d’État à l’Urbanisme (One.Brussels).

Bruxelles ne s’est jamais remise des lourdes interventions liées à la percée de la jonction ferroviaire Nord-Sud.

Les «Coteaux du Pentagone», sur le relief entre haut et bas de la ville. Ville de Bruxelles Le constat est clair: la bruxellisation a morcelé le quartier depuis la percée du chemin de fer. «Bruxelles ne s’est jamais remise de ces lourdes interventions», déplore Smet. En 2020, cette vaste zone le long de la Jonction ferroviaire Nord-Midi s’apparente en effet à un no man’s land monofonctionnel d’espaces de bureau. En outre, ses zones adjacentes, pourtant parfois très touristiques et dotées d’espaces verts, sont peu ou pas connectées. C’est le cas du Sablon et du Mont des Arts, séparés par les bâtiments de la Bibliothèque royale et par l’autoroute urbaine du boulevard de l’Empereur. Or, le quartier va peu à peu être réhabité. Plusieurs projets y sont en développement (le controversé projet RAC dans l’ancienne Cité Administrative, transformation en logements de plusieurs bâtiments de la Banque Nationale boulevard de Berlaimont, reconstruction du siège de l’ex-Fortis).

Le nouveau siège de la BNP va concentrer de nombreux travailleurs dans une zone aujourd’hui peu pourvue en espace public et espace vert de qualité. «Les coteaux du Pentagone» doivent repenser cette dynamique. Séverin Malaud / Ville de Bruxelles

Le but est de ne pas répéter les erreurs du passé. «En élaborant à temps une vision urbanistique cohérente, nous pourrons accompagner de manière réfléchie le développement de la zone», plaident Persoons et Smet. «L’accent est mis sur l’espace public car il a le potentiel de reconnecter les différents quartiers qui ont été divisés». L’idée est aussi de revaloriser des places sous-utilisées comme celle d’Espagne ou l’Albertine, et de limiter l’emprise de la voiture, «notamment sur le boulevard Pachéco où beaucoup trop d’espace y est dévolu».

Il faut revaloriser des places sous-utilisées comme celle d’Espagne ou l’Albertine, et limiter l’emprise de la voiture sur Pachéco.

Très concrètement, le schéma directeur «devra améliorer qualité et lisibilité des espaces publics et les rendre plus verts» et y «renforcer la mobilité douce entre haut et bas de la ville». Ans Persoons: «Nous avons appelé ce projet “les coteaux du Pentagone” car la zone correspond aux pentes de la vallée de la Senne. Dans le passé, ces différences de niveaux s’érigeaient comme des obstacles. Nous devrions en faire un atout».