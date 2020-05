Le port du masque obligatoire aux marchés de Tournai

Les marchés reprendront à partir de ce mercredi 20 mai dans l’entité de Tournai. L’occasion de retrouver des produits frais, en circuit court et de qualité. Les ambulants seront présents et il sera possible d’y faire l’ensemble de ces courses, alimentaires ou non.

Au point de vue organisationnel, pour permettre de respecter les consignes en vigueur:

– les échoppes seront espacées les unes des autres;

– un périmètre sera défini avec comptage des entrées et sorties;

– un sens de circulation sera organisé;

– la distance de 1,50 m entre les chalands sera de rigueur;

– le port du masque sera obligatoire dans le périmètre, tant pour les ambulants que pour les chalands.

Pour les plus grands marchés de notre entité, des entrées/sorties seront organisées:

Grand-Place: au pied du Beffroi, rue des Maux et rue de l’Yser;

Place Crombez: rue Royale et avenue Van Cutsem.

Rappel

Voici un rappel des différents marchés sur l’entité de Tournai:

En ville

Jeudi: place Crombez, de 8 h à 13 h.

Vendredi: place P.E. Janson (au pied de la Cathédrale), de 16 h à 20 h.

Samedi: place Crombez, place de Lille, Grand-Place, Vieux marché aux poteries, de 8 h à 13 h.

Dans les villages

Mercredi: place de Kain-la-Tombe, de 8 h à 13 h.

Vendredi: place de Templeuve et place de Vaulx, de 8 h à 13 h.