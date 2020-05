Pierre-Yves Jeholet sur l'importance de la rentrée, ce lundi : "On doit réapprendre à vivre progressivement"

En visite à l'école communale et fondamentale de Chaineux (Herve), le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a évoqué cette rentrée tout à fait inédite, tant pour les élèves que pour le personnel enseignant.

Pierre-Yves Jeholet, vous avez un regard privilégié sur cette rentrée des classes inédite. Comment cela se passe-t-il dans les nombreuses écoles qui ont rouvert ?

C’est positif, et il était important que je sois aux côtés des enseignants, même si on ne sait pas être présent partout. Je rappelle que sur les 2500 établissements, tous ont rouvert leurs portes sauf 40. Cela représente 98%!

Je souligne le travail colossal réalisé par les directions et enseignants. On sait aujourd'hui que tout le monde sera impacté par les conditions de santé et d'hygiène très strictes. Et cela s'est bien passé parce qu'il y avait cette mobilisation, cet enthousiasme.

La vie va tout doucement reprendre et on constate le bonheur des enfants même si c'est difficile, avec le masque, de ne pas voir leur sourire, leur insouciance.

En quoi était-ce essentiel de permettre à ces enfants de, progressivement, retrouver leur classe?

Tous les citoyens vivent cette crise durement. Le confinement n'est facile pour personne et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a une anxiété générale mais on doit réapprendre à vivre progressivement, et à l'école aussi.

Je mesure l'inquiétude de certains parents. Je la comprends, mais on ne va pas rester confinés indéfiniment, d'autant que les spécialistes de l'enfance nous confirment que c'est important que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Pour des raisons pédagogiques, ça c'est évident, mais aussi pour des raisons affectives.

Je pense aussi à celles et ceux qui ont envie de reprendre et qui ne pourront pas le faire car ils ne sont pas dans les classes certifiantes. C'est terriblement dur pour eux de voir leurs copains reprendre, et je pense à eux.

Vous l'avez évoqué lors de votre visite à Chaineux, cette rentrée a été accompagnée d'une préparation colossale. On pense notamment aux masques.

Les masques, ça a été la course contre la montre. Même si certaines écoles étaient déjà équipées, si les enfants ou parents ont déjà des masques, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’était engagée à fournir des masques et du gel. On le savait, le timing était terriblement serré. On a tenu parole, même si on a eu quelques petits problèmes de livraison au niveau des masques en tissus. Mais avec le Fédéral, on a pu très vite trouver une solution alternative pour des masques chirurgicaux jetables. Aussi, je remercie la communauté germanophone qui nous a fait un don de 50 000 masques en tissu. La suite devrait arriver cette semaine. Il n’y a pas eu de souci à ce niveau-là, même s’il a fallu travailler d’arrache-pied.

Mais je veux surtout souligner le travail colossal dans les écoles pour faire en sorte d’adapter les classes, mettre les affiches nécessaires, faire des sens de circulation pour les enfants et les enseignants, prévoir le dispositif pour les parents avec le gel, une certaine zone à respecter etc. Tout cela a été mis en place avec vraiment un enthousiasme, une motivation exceptionnels et c’est grâce à eux que les enfants peuvent aujourd’hui retrouver le chemin de l’école dans les meilleures conditions.