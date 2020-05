Les 24H de course libre en version light?

Le communiqué du comité des 24H de course libre:

Comme chaque année, notre manifestation est attendue avec beaucoup d’impatience et d’excitation par les milliers de personnes qui nous rejoignent le temps d’un week-end.

C’est également avec enthousiasme que le Comité d’organisation des 24h s’est attelé à sa préparation depuis la fin de l’édition précédente.

Cependant, comme on peut facilement l’imaginer, les événements en ont décidé autrement quant à la poursuite d’une préparation sereine de l’activité.

Avec l’impossibilité de se réunir et toutes les incertitudes quant aux conditions sanitaires qui seront encore (ou pas) d’actualité au mois de septembre, il n’est pas simple d’avancer dans l’organisation.

Au vu des conditions sanitaires actuelles et compte tenu de la priorité absolue donnée à la préservation de la santé de toutes et tous, le Comité réfléchit à la possibilité (ou non) d’organiser une version “light” des 24h aux mêmes dates.

Nos pensées vont également à celles et ceux dont la santé physique ou financière a été gravement impactée par l’épidémie.

Plusieurs de nos fidèles sponsors et partenaires auront malheureusement plus de difficulté à nous soutenir avec autant de générosité que d’habitude.

Bien entendu, il y a lieu aussi d’observer comment les Autorités vont se positionner quant à l’organisation d’événements de masse à partir du mois de septembre et, si la possibilité est ouverte, d’obtenir l’autorisation communale pour la tenue des 24h et sous quelles conditions.

Vous l’aurez compris: bien que notre envie d’organiser cette manifestation incontournable et tellement attendue à Mouscron reste bien présente, nous mesurons toute la difficulté et tous les obstacles qui se dressent face à nous. Encore une fois, nous ne prendrons aucun risque si toutes les conditions ne sont pas rencontrées pour organiser l’événement, même sous une forme allégée et adaptée en fonction des circonstances.

En cette période troublée, nous mesurons la distance entre notre envie, celle de notre public, et les craintes légitimes qui planent aujourd’hui sur l’organisation d’un événement de masse, même avec des limitations.

Avec l’espoir d’une évolution positive, il y a urgence d’attendre avant de définir une position définitive quant à la tenue de notre manifestation, sous une forme ou l’autre.

Nous vous en informerons dès que la situation se précisera. D’ici là, portez-vous bien!