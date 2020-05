Coronavirus: les chiffres du dernier bilan belge «extrêmement favorables», les sorties «responsables» encouragées

L’ensemble des tendances à la baisse se poursuit concernant l’épidémie de coronavirus Covid-19 en Belgique. De quoi rendre optimistes les porte-parole du Centre de crise et du SPF Santé publique, encourageant les personnes qui ne sont pas infectées à «profiter de manière raisonnable et de manière active du soleil».

Comme chaque jour depuis le début du confinement, le SPF Santé publique et le Centre de crise ont dévoilé ce matin le bilan de l’épidémie de coronavirus sur le territoire belge au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres des dernières 24 heures en un coup d’œil * Nombre de nouveaux décès: 28 (total: 9 080 décès) * Nombre de nouvelles hospitalisations: 43 * Nombre de patients actuellement en USI: 342 * Nombre de nouveaux cas de contamination: 279 (total:

Des chiffres «au vert»

Le porte-parole fédéral Covid-19 Yves Van Laethem s’est réjoui ce lundi matin de constater que les tendances à la baisse se confirment dans tous domaines.

Sur les 13 860 tests réalisés lors des dernières 24 heures, 279 nouveaux cas de contamination ont été confirmés. Cette tendance est en baisse et l’on observe une diminution de l’ordre de 7% par jour sur les sept derniers jours», se félicite Yves Van Laethem.

Le nombre de nouvelles hospitalisations est lui aussi en baisse. Avec 43 nouveaux patients enregistrés, cette tendance suit une courbe à la baisse de 4% par jour sur les sept derniers jours. Le nombre de patients en unité de soins intensifs (342, dont 190 sous assistance respiratoire) est lui aussi en baisse: «de 5% par jours sur les sept derniers jours», précise encore le porte-parole.

Enfin, le nombre de décès quotidien est lui aussi en baisse «de 8% par jour» puisque 28 décès supplémentaires ont été enregistrés sur les dernières 24 heures.

«Profitez de manière raisonnable du soleil»

Au-delà des chiffres quotidiens, Yves Van Laethem a souhaité faire passer deux messages.

Le premier concerne le tracing, c’est-à-dire le témoignage des personnes nouvellement infectées: «On demande vraiment d’être solidaire, car il est fondamental que vous renseigniez l’entièreté des contacts à haut risque (NDLR: les personnes avec lesquelles moins d’un m 50 pdt plus de 15 minutes). Vous ne serez pas stigmatisés, vous ne serez pas pénalisés, mais vous nous aiderez à lutter contre l’épidémie.»

Une étude réalisée par Sciensano auprès de 40 000 personnes sur le ressenti des Belges a par ailleurs démontré que «56% des personnes sondées disent être assises 8 heures par jour, ce qui est deux fois plus que d’habitude. Un quart des personnes sondées ont ainsi expliqué avoir pris du poids durant le confinement», a repris Yves Van Laethem. «Notre message est donc le suivant: profitez de manière raisonnable, de manière active du soleil, c’est bon pour le moral. Sortez, ça vous donnera aussi une perception plus optimiste des choses. Mais en prenant vos précautions et seulement si vous êtes en bonne santé.»