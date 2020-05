Collège Saint-François-Xavier 1: 90% des rhétos rentrés ce matin

Le stress organisationnel a laissé place à une rentrée sereine à SFX1. Sur place avec le personnel et les rhétos.

«Mets ton masque pour rentrer s’il te plaît. Je suis désolée d’être si directive mais il faut respecter les consignes», lance la directrice Anne Jacquemin. «Reculez les amis, 1m50 de distance entre vous». Dans le calme et la bonne humeur sur fond d’intransigeance «pour la santé de tous», le personnel du collège Saint-François Xavier 1 rue de Rome à Verviers a accueilli près de 90 élèves, soit 90% des élèves de sixième secondaire, ce lundi matin. Sens de circulation dans l’école, cour de récréation interdite d’accès, gel à chaque entrée de local,, locaux et bancs préalablement désignés, passage des éducateurs dans les classes pour rappeler les gestes barrières, masques distribués à l’entrée – «on a acheté 1 500 masques en tissu », ajoute la directrice -, tout a été mis en place pour que cette reprise de cours se déroule en toute sécurité. Des sixième secondaire qui semblaient «heureux de revoir les amis», se confie l’un d’eux, et qui suivront les cours à raison de trois demi-journées par semaine.