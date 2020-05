Pour la FEB, cette crise est différente de celle connue dans les années 30

«Vous savez, la chose qui compte plus que toute autre pour le moment ce sont les indicateurs médicaux. C’est la diffusion du virus. Ce sont toutes ces choses qui y sont associées» comme par exemple les mesures de distanciation sociale, a expliqué M. Powell. AFP

La crise économique provoquée par la pandémie présente «des différences fondamentales» avec la Grande Dépression et la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession, a affirmé dimanche le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

«Je ne crois pas du tout que ce soit un résultat probable», a dit M. Powell, lors d’une interview sur CBS à propos d’une Grande dépression du type de celle des années 1930, citant une économie florissante avant la pandémie, des banques solides et une réaction adéquate des autorités.

Pour autant, il estime qu’un pic du taux de chômage à 20 ou 25% est probable, et que la chute du PIB des États-Unis au deuxième trimestre aux États-Unis sera «facilement dans les 20, les 30%».

Mais au-delà des indicateurs économiques que la Banque centrale compile et essaye d’anticiper, M. Powell a souligné que l’heure était surtout à la maîtrise de la pandémie, en l’absence de vaccin ou de traitement ayant fait ses preuves thérapeutiques.

Le débat fait rage aux États-Unis entre les partisans d’une réouverture rapide de l’économie et ceux d’une ouverture lente et raisonnée pour tenter d’éviter une seconde vague d’infections.

«Vous savez, la chose qui compte plus que toute autre pour le moment ce sont les indicateurs médicaux. C’est la diffusion du virus. Ce sont toutes ces choses qui y sont associées» comme par exemple les mesures de distanciation sociale, a expliqué M. Powell.

Pour lui c’est une condition sine qua non pour que l’économie puisse redémarrer et «nous pensons que cela peut-être le cas dès le troisième trimestre».