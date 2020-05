Les 850.000 masques sont bien arrivés dans les écoles ce dimanche

95 centres de distribution avaient été mis en place pour assurer la distribution des masques aux responsables des écoles concernées.

Quelque 850.000 masques ont bien été distribués dimanche à 2.530 écoles de l’enseignement fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, en vue de la reprise partielle des cours ce lundi, a-t-on appris dimanche soir auprès de l’inspecteur général de l’Enseignement secondaire, Stéphane Adam.

Nonante-cinq centres de distribution avaient été mis en place pour assurer la distribution des masques aux responsables des écoles concernées. «Certains centres de distribution ont terminé leur travail en fin de matinée, d’autres en fin d’après-midi, mais tout est en ordre», a ajouté Stéphane Adam. Un ordre de passage «rigoureux» avait été prévu pour éviter que plusieurs responsables d’école ne se retrouvent au même endroit au même moment.

Après la distribution de ces 850.000 masques, soit 600.000 masques chirurgicaux jetables et 250.000 en tissu, il revenait aux responsables des écoles de vérifier les colis et de s’assurer d’avoir un nombre suffisant de masques en vue de leur distribution aux élèves et aux membres du personnel enseignant, administratif et ouvrier.

Des masques jetables pour les écoles démunies

L’objectif est que les enseignants et les élèves soient équipés d’un masque en tissu pour le 25 mai au plus tard. Ceux qui n’en posséderaient pas d’ici là recevront deux masques jetables par jour.

La stratégie de déconfinement arrêtée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les acteurs de l’enseignement prévoit une reprise partielle et progressive des cours en 6e primaire et 6e et 7e années du secondaire à partir de ce lundi 18 mai.

Une quarantaine d’écoles francophones n’ouvriront toutefois pas leurs portes ce lundi, a indiqué dimanche la ministre de l’Éducation Caroline Désir. Certaines écoles le feront mardi, d’autres le lundi 25 mai prochain, d’autres encore mais elles sont «très rares», selon la ministre, n’ouvriront pas avant septembre.