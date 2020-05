La ministre Marie-Christine Marghem se met les soignants à dos

Dans une publication sur Facebook, la ministre Marie-Christine Marghem a fustigé l’action du personnel soignant lors de la visite de la Première ministre au CHU Saint-Pierre.

Toutes les publications sur les réseaux sociaux laissent des traces… Et même si Marie-Christine Marghem a rapidement retiré sa publication au vu de la polémique grandissante, des captures d’écran ont fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche.

Sur Facebook, la Ministre tournaisienne a partagé un article de presse relatif à l’accueil glacial, et le dos tourné, du personnel soignant lors de la visite de la Première ministre Sophie Wilmès à l’hôpital Saint-Pierre (Bruxelles).

«Comme des enfants qui n’ont pas eu ce qu’ils voulaient»

Marie-Christine Marghem y est allée de son commentaire, en ciblant le personnel soignant mais aussi les syndicats: «Certains veulent ruiner le capital de sympathie et d’admiration construit ces derniers mois avec des actions ridicules, comme des enfants qui n’ont pas eu ce qu’ils voulaient, et qui montrent une opposition syndicale politisée, guidée par une gauche qui a dû se taire jusqu’à présent mais qui entend bien récupérer un maximum de cette crise.»

Des propos qui ont suscité de nombreuses et vives réactions particulièrement dans le chef du personnel soignant. D’autres citoyens ont aussi tenu à prendre la défense de ces hommes et femmes qui œuvrent en première ligne dans cette crise sanitaire sans précédent et qui sont confrontés, au quotidien, à la détresse (et à la mort) de ces personnes atteintes du Covid-19.