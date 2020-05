Coronavirus: où en est-on en Wallonie picarde?

Surtout ne pas crier victoire trop vite. Le Covid-19 n’a pas disparu, loin de là. Mais il ralentit malgré certains «rebonds».

D’une semaine à l’autre, la globalisation des cas avérés en Wallonie picarde a montré des progressions de plus de deux cents cas.

La semaine dernière, c’était plus de l’ordre de la centaine et cette fois, la comparaison vendredi avec les chiffres six jours plus tôt, on n’est plus qu’à cinquante.

Certaines communes ont connu des «rebonds» (Mouscron + 7, Tournai + 3 et Enghien +3).

Peut-être est-ce dû à la phase de tests, plus intensive.

Il y a même une commune, Brugelette, qui recule d’une unité (un cas déclassifié Covid).

Ce sont les hommes qui sont le plus touchés (63,4%), et plus particulièrement la tranche d’âge allant de 80 à 89 ans.

17 622 cas sont avérés en région wallonne (3 477 en province de Hainaut qui détient un triste record, selon l’institut Sciensano).

Au cours des 24 dernières heures, l’épidémie de coronavirus a fait 47 nouveaux décès en Belgique; 60 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées,

Sur la même période, 170 personnes ont pu quitter l’hôpital.

Il y a, à l’heure actuelle, encore 1 622 personnes hospitalisées (- 128), dont 371 en soins intensifs (+ 7).

Ces dernières 24 heures, 291 nouveaux cas positifs ont également été confirmés (84 en Wallonie).

14 630 patients, déclarés guéris, sont sortis de l’hôpital depuis le 15 mars.

Cela étant, la prudence reste de mise.

Et l’impression de déconfinement généralisé qui se dégageait durant cette fin de semaine, a de quoi inquiéter.