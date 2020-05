Les grands-parents pourront à nouveau garder leurs petits-enfants, sous certaines conditions

Les grands-parents ne faisant pas partie d’un groupe à risque pourront à nouveau garder leurs petits-enfants, s’ils sont inclus dans la bulle sociale choisie, a annoncé le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Wouter Beke.

Les grands-parents en question ne peuvent pas avoir plus de 65 ans et ils ne doivent pas présenter de soucis de santé. Ils doivent également faire partie de la bulle sociale élargie avec laquelle on peut désormais entrer en contact, c’est-à-dire les quatre personnes extérieures au foyer.