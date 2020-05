VIDEO | Stoffel Vandoorne à nouveau deuxième de l’ePrix virtuel

Stoffel Vandoorne (Mercedes) s’est classé deuxième de l’ePrix virtuel de Hong Kong samedi. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) n’a pas atteint l’arrivée dans cette quatrième course du ‘Race at Home Challenge’.

C’est le deuxième podium de suite de Vandoorne dans cette saison virtuelle de Formule E après sa deuxième place à Monaco la semaine passée. Avant cela, le Courtraisien s’était classé deux fois cinquième.

🗣 "Another podium and P3 in the championship! Let's see what we can do at the next round."



Just keep it up, @svandoorne! 🤜🤛#RaceAtHome #ABBFormulaE pic.twitter.com/eSUGFU24Kk