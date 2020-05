VIDÉOS | Dortmund déroule pour la reprise avec un but et un assist de Thorgan Hazard

Malgré des tribunes vides, le Borussia Dortmund a survolé le derby de la Ruhr face à Schalke 04 (4-0) dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga.

En l’absence d’Axel Witsel, blessé, les joueurs de Dortmund se sont montrés plutôt affûtés après plus de deux mois d’arrêt de compétition.

Le match s’est disputé dans des conditions particulières, à huis clos et sous haute surveillance sanitaire. Parmi les mesures visibles, les remplaçants et les membres du staff devaient respecter une distanciation sociale de 1m50, ce qui fait que seuls l’entraîneur, ses assistants, le médecin et les kinés ont pris place sur le banc de touche, le reste s’installant dans la tribune située juste derrière. Autre consigne: des célébrations «mesurées» après les buts.

C’est donc par une petite danse devant ses équipiers que l’inévitable Eerling Braut Haaland a ouvert le score en faveur du Borussia Dortmund contre Schalke 04. A la 29e, le Norvégien a repris en un temps un centre de la droite de Thorgan Hazard inscrivant son 10e but dans le championnat allemand, où il est arrivé en janvier. Haaland est devenu au passage le premier buteur de cette reprise.

GOOOOAAAAAAL | C'est évidemment ERLING HAALAND qui ouvre le score ! 😍



1⃣-0⃣ #BVBS04 🇩🇪 pic.twitter.com/rIrvEVLdFL — LA BUNDESLIGA, C'EST SUR ELEVEN SPORTS (FR) ! 🇩🇪 (@ElevenSportsBEf) May 16, 2020

Une musique a retenti au moment de la célébration pour combler le silence du stade à huis clos, où près de 82.000 spectateurs auraient afflué en temps normal.

Raphael Guerreiro a doublé la mise juste avant la mi-temps (45e) avant de sceller le score à l’heure de jeu (4-0).

Durant la pause, l’entraîneur de Schalke David Wagner a profité de la règle des cinq changements, approuvée de manière provisoire, pour procéder directement à deux remplacements. Le Belge Benito Raman, très discret sur le front de l’attaque de Schalke, en a fait les frais, cédant sa place à Rabbi Matondo tandis que Guido Burgstaller remplaçait Jean-Clair Todibo.

Thorgan Hazard a ensuite marqué le troisième but des ‘Borussen’ au terme d’un contre rondement mené.

Le Diable Rouge, titularisé en dernière minute après la blessure de Giovanni Reyna durant l’échauffement, porte son compteur à 6 buts en championnat. En fin de partie, le cadet de la fratrie Hazard s’est fait mal dans un contact et a cédé sa place à Jadon Sancho par mesure de précaution.

TOOOR | Thorgan Hazard est le premier Diable Rouge à marquer après les deux mois d'interruption ! 😍🇧🇪



3️⃣-0️⃣ #BVBS04 🇩🇪 pic.twitter.com/oB5aD5AlJ7 — LA BUNDESLIGA, C'EST SUR ELEVEN SPORTS (FR) ! 🇩🇪 (@ElevenSportsBEf) May 16, 2020

