Fin de saison, nouveaux play-off, mercato, stade…: que retenir du «live» de Mehdi Bayat?

Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi, a répondu aux questions des supporters ce samedi après-midi via un live sur le réseau social Facebook. Fin de saison, play-off, mercato, stade: que faut-il retenir?

Il n’y avait personne pour le contredire ou pour le relancer, mais plus de 800 spectateurs impatients, en direct, de l’autre côté de l’écran (et bien plus au total puisque le replay est possible sur Facebook).

Ce samedi après-midi, le patron du Sporting de Charleroi a donc pris le temps de répondre aux questions de ses supporters, au lendemain de l’assemblée générale de la Pro League qui a notamment validé la très belle troisième place des Zèbres.

1. L’arrêt de la compétition

Tout le monde le sait, en plus d’être administrateur-délégué du Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat est aussi président de la Fédération belge de football. Il a donc participé à de multiples réunions ces dernières semaines, et à l’assemblée générale de ce vendredi qui a acté l’arrêt définitif du championnat.

Bayat a terminé son «live» en mettant un masque et en insistant sur le respect des consignes sanitaires. Capture d’écran «Pour tenter de respecter au mieux l’éthique sportive, la Pro League a pensé que, si elle stoppait le championnat après 29 journées, le FC Bruges apparaissait comme un champion logique. Je tiens à les féliciter. Et à féliciter Gand pour sa deuxième place. C’était tout aussi logique qu’un descendant soit désigné, à savoir le 16e classé, Waasland-Beveren.»

«On espère que la finale retour de D1B entre le Beerschot et OHL pourra se jouer (NDLR: sans quoi, c’est Westerlo qui sera promu). Tout comme la finale de la Coupe de Belgique entre l’Antwerp et le FC Bruges, le 1 ou 2 août puisque nous devons rendre à l’UEFA la liste de nos clubs européens pour la date du 3 août.»

«Champions play-off» et «Europa play-off»

Quant au format de la saison 2020-2021, il a été adapté vendredi après le vote de la Pro League.

«On restera à 16 équipes en D1A et à 8 en D1B. Les quatre premiers de D1A à l’issue de la phase classique disputeront les «Champions play-off» avec division des points par deux et play-off en aller-retour pour désigner le champion. Les équipes classées de la 5e à la 8e place joueront «l’Europa play-off» avec division des points et matches aller-retour également. Le vainqueur de ces play-off rencontrera le quatrième des «Champions play-off» pour se départager le dernier ticket européen.»

2. Le mercato carolo

«Nous continuerons de miser sur la stabilité de l’effectif. Nous sommes l’une des équipes les plus stables d’Europe, et certainement de Belgique, s’est félicité Bayat, qui sait que c’est l’une des principales forces de son club. Si nous sommes versés directement dans les groupes de la Ligue Europa (NDLR: cela dépendra de l’éventuelle victoire de l’Antwerp en Coupe de Belgique, si la finale peut se jouer), nous chercherons sans doute à étoffer davantage l’effectif pour pouvoir jouer sur les trois tableaux (championnat, Coupe et Ligue Europa).»

Nous avons déjà reçu des offres

Morioka sera-t-il toujours Carolo après l’été? Photo News Après la brillante saison collective (3e place finale et record de points pris en une saison depuis l’instauration des play-off), certains joueurs se sont mis en évidence comme Nurio, Busi, Ilaimaharitra ou Morioka.

«Nous avons déjà reçu des offres pour certains joueurs mais elles n’ont pas rencontré nos souhaits (NDLR: comprenez qu’elles ont été jugées insuffisantes). Certains de nos joueurs pourraient avoir envie de rester pour goûter à l’aventure de la Coupe d’Europe.» Il paraît cependant clair qu’au moins un joueur-cadre partira.

Le cas Kaveh Rezaei, prêté – avec une grande réussite – par le FC Bruges cette saison, est également revenu sur le tapis. «Nous avons une très bonne entente avec Bruges et nous allons discuter. Une solution est envisageable (autre prêt?), mais cela dépendra notamment de la vision du Club par rapport à Kaveh.»

Guillaume Gillet? C’est une possibilité

Enfin, impossible de passer à côté de la rumeur Guillaume Gillet, en fin de contrat et non-prolongé en France. «Il a fait une superbe saison à Lens (2e de Ligue 2). À 36 ans, son expérience pourrait nous être bénéfique. C’est une des possibilités et, si une entente est possible, ce serait dommage de ne pas l’analyser…»

On le sait, à Charleroi, plusieurs joueurs sont en fin de contrat en juin 2020, dont Nicolas Penneteau (39 ans).: «J’ai déjà eu une discussion avec notre ‘‘Papy Nico’’ qui a encore fait des matches exceptionnels cette saison. Notre volonté est de continuer avec lui. Et c’est sa volonté aussi. Derrière, Remy Descamps est un excellent n°2 et nous discuterons avec lui aussi.» Cet hiver, le jeune Descamps avait annoncé qu’il chercherait une solution s’il n’était pas n°1 en 2020-2021. Aura-t-il changé de position?

Diandy prolongé au moins une saison

Auteur d’une très bonne saison, Cristophe Diandy arrive aussi en fin de contrat et s’est gravement blessé au genou, fin 2019. «Pour tout ce qu’il a apporté au club, nous avons convenu de prolonger son contrat d’un an (NDLR: jusque juin 2021, donc), pour lui permettre de bien se remettre physiquement. Nous nous mettrons ensuite autour de la table pour évoquer la suite.»

Mehdi Bayat s’est aussi montré rassurant quant à la blessure de Massimo Bruno. «Je l’ai vu la semaine dernière, il va bien. Il sera un renfort pour nous la saison prochaine.»

3. Les finances et le départ de Proximus, sponsor principal

«La crise du coronavirus a eu des répercussions financières pour le Sporting de Charleroi, c’est indéniable (NDLR: notamment l’annulation des play-off 1 qui représente un manque à gagner considérable pour le ticketing et le sponsoring) mais notre bonne santé financière de ces dernières années nous permet de faire face.»

Un discours relativement rassurant.

Proximus ne sera plus présent sur les maillots de Charleroi à partir de la saison prochaine. Photo News «Le départ de Proximus – un partenaire important qui nous suivait depuis plus de dix ans – est une mauvaise nouvelle pour Charleroi. Cette décision me rend triste. On va travailler pour trouver un autre partenaire-maillot qui, je l’espère, s’inscrira aussi sur la durée.»

Info pratique pour les supporters: les billets du match annulé contre Courtrai (30e journée) sont remboursés/remboursables. En compensation, les abonnés recevront deux places pour le match de la prochaine phase classique à domicile face à Courtrai. Les fans qui avaient déjà payé leur abonnement pour les play-off 1 seront déduits pour la saison 2020-2021.

«La crise actuelle sera prise en compte pour l’élaboration de nos prochains tarifs et ils ne devraient pas augmenter», a déclaré Mehdi Bayat.

4. Le stade et la section féminine

Le nouveau stade était au cœur du projet «Horizon 2024» présenté fin 2019 et censé donner un nouvel élan au Sporting. Une enceinte moderne et multifonctionnelle de 20 000 places doit sortir de terre à Marchienne-au-Pont.

«Nous sommes bien sûr toujours en contact avec les architectes. Nous gardons espoir d’y jouer dès août 2024. À l’heure actuelle, nous n’accusons pas de retard mais cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Le stade reste une priorité.»

Mehdi Bayat a aussi eu un mot pour la section féminine, dernier-né des projets carolos. «Nous aurons une équipe première en Super League. Ce sera un vrai challenge. Nous sommes également ravis d’intégrer la «Girls football academy», structure déjà bien connue à Charleroi. Le football féminin fera partie intégrante du club dès la saison prochaine.»