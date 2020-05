Huy: L’administration communale de nouveau accessible

Avec la 3e phase du déconfinement, on s’achemine peu à peu vers un retour à la normale dans les administrations. Ainsi, dès ce lundi, les bureaux de la Ville de Huy seront tous rouverts.

Avec cependant quelques précautions à prendre. Ainsi, le port du masque est requis dans les bureaux et la distanciation sociale sera respectée.

Il est à nouveau possible de venir sans rendez-vous mais il est néanmoins conseillé d’en prendre un via le 085/21 78 21 (du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h).