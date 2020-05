Traçages des contacts: à qui et à quoi serviront les données?

Le dispositif de traçage des contacts des personnes positives au Covid pose problème d’un point de vue juridique et éthique. Les données récoltées pourraient être utilisées à d’autres fins sans que les patients et les médecins en soient informés.

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer les dérives potentielles du dispositif de traçage des contacts des personnes testées positives au Covid-19. Ce dispositif, encadré par l’arrêté royal du 4 mai 2020, est opérationnel depuis le 4 mai.

Le Pr Frédéric Thys, responsable du plan d’urgence Covid au Grand hôpital de Charleroi et Valérie Kokoszka, docteur en philosophie et chercheuse au Centre d’éthique médicale à l’ICL (Université catholique de Lille), tirent la sonnette d’alarme. Et posent en préambule: «Nous sommes favorables à toute mesure – le traçage en est une – qui va permettre de contenir la pandémie mais cette finalité doit être réalisée dans un cadre qui offre la confiance, la transparence.»

Certaines données valables 30 ans après le décès du patient!

Première pierre d’achoppement: l’arrêté royal crée une banque de données dont certaines resteront valables jusqu’à 30 ans après le décès du patient! «Cette base de données poursuit trois finalités: le traçage des contacts, les recherches statistiques ou épidémiologiques à l’appui des politiques et enfin l’étude des effets nocifs des pandémies via les services d’inspection de la prévention en santé, explique Valérie Kokoszka. Certaines données récoltées dans le cadre du traçage pourraient être liées avec les données d’autres bases de données: la banque Carrefour, COBBRA… Ces recoupements posent également problème. Les données pourraient être utilisées à de multiples finalités sans que les patients et les médecins en soient informés.»

La multiplicité des finalités a été vivement critiquée par l’Autorité de protection des données.

Insécurité aussi pour les médecins

Participer à cette collecte de données aux finalités opaques n’est pas sans risque pour les médecins. «Quand des données sont collectées avec autant de précision, elles le sont aussi pour les médecins, relève le Pr Frédéric Thys. Certains pourraient se voir reprocher par exemple d’avoir réalisé trop peu de tests de dépistage par rapport à des confrères se trouvant dans une situation analogue».

Un tel dispositif de traçage où le médecin ignore tout de l’utilisation des données patient qu’il transmet pose problème en matière de respect du secret médical et pose question d’un point de vue déontologique, rappelle le Pr Thys. Avec le risque de perdre la confiance des patients: « des médecins ont vu disparaître dans la nature des patients à qui ils avaient prescrit un test de dépistage. Ce qui est contre-productif dans la maîtrise de la pandémie».

Conservation des données limitée

Le Pr Thys et Valérie Kokoszka demandent au gouvernement de remplacer l’arrêté du 4 mai 2020 par un arrêté « remplissant toutes les exigences constitutionnelles et les exigences relatives au RGPD».

Validé par la Conseil d’État, celui-ci limiterait la conservation des données et leur finalité au seul traçage des contacts en vue de les rechercher, de les joindre et de leur fournir les recommandations utiles.