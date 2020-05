INFOGRAPHIE | La phase 2 du déconfinement commence ce 18 mai: voici ce qui change

Le déconfinement se poursuit en Belgique. Ce lundi 18 mai, le pays entre dans la phase 2. Voici ce qui change.

Comme annoncé précédemment, la phase 2 du plan de déconfinement entrera en vigueur ce lundi 18 mai. Lors du dernier Conseil national de sécurité mercredi, la Première ministre Sophie Wilmès est revenue sur les mesures qui allaient accompagner cette nouvelle phase d’un lent et très progressif retour à la normale sur notre territoire.

LES ÉCOLES

Parmi les points abordés, le redémarrage des écoles sous de très nombreuses conditions demeure l’un des principaux enjeux de cette deuxième phase.

Certaines écoles ont cependant déjà prévenu: elles resteront portes closes ce lundi (+ plus d’infos ici).

+ ON FAIT LE POINT | Wallonie et Bruxelles : ces écoles qui ne rouvriront pas le 18 mai

Le secteur de l’accueil des plus jeunes (crèches, gardiennes conventionnées, etc.) a lui aussi reçu l’autorisation d’accueillir à nouveau tous les enfants inscrits.

De nombreuses autres mesures de déconfinement ont été actées mercredi dernier et entreront donc en vigueur ce lundi.

VIE ÉCONOMIQUE

À commencer par les marchés qui vont pouvoir reprendre, mais sous certaines conditions (+ plus d’infos ici). Nombreux sont d’ailleurs les réactions mitigées suite à cette annonce, notamment émanant du secteur ambulant pour qui ces conditions sont «à pleurer»!

Parmi les autres acteurs de la vie économique, les coiffeurs et autres métiers dits «de contact» vont pouvoir reprendre (+ plus d’infos ici).

+ LIRE AUSSI | Réouverture enthousiaste mais inquiète

CULTURE ET LOISIRS

Autre secteur ayant reçu l’autorisation de rouvrir à partir de lundi, celui des musées et des infrastructures d’intérêt culturel (+ plus d’infos ici)

+ ON FAIT LE POINT | Coronavirus : les musées qui rouvrent ce lundi 18 mai

Dans le secteur des loisirs encore, les parcs animaliers ont reçu l’autorisation de rouvrir. Mais attention: certains ont choisi de réserver la primeur de cette réouverture à leurs abonnés (+ plus d’infos ici). Renseignez donc vous auprès des parcs concernés avant de vous y rendre.

Signalons que les parcs récréatifs et d’attractions ne sont, eux, pas autorisés à rouvrir (+ plus d’infos ici).

Toujours au niveau des loisirs, les entraînements sportifs seront à nouveau autorisés en extérieur et sous de nombreuses conditions (+ plus d’infos ici).

VIE SOCIALE

On retiendra enfin que les mariages et les enterrements, sans pour autant pouvoir déjà parler d’un «retour à la normale», pourront se réaliser en présence d’un petit groupe comprenant jusqu’à 30 personnes (+ plus d’infos ici).

Il faudra par contre encore patienter pour pouvoir se réunir dans le cercle familial avec plus des 4 personnes autorisées depuis le dimanche 10 mai et la phase 1B du plan de déconfinement.

Nous avons synthétisé ces mesures dans le tableau ci-dessous.