Maxime Prévot, président du cdH: «Mettre le télé-train-vail sur les rails»

Le président du cdH prône une remise en question du monde politique. Et de l’humilité, face à l’ampleur du chantier qui arrive. Mais avance aussi des propositions pour modifier le temps de travail

Président du cdH, bourgmestre de Namur, député fédéral: Maxime Prévot vit la crise du coronavirus à plusieurs échelons politiques. Les enseignements à tirer de cette crise sont nombreux, selon lui: valeur du non-marchand, fragilité de l’économie, errements politiques, remise en question du modèle de société, etc.

Comme président de parti, vous avez été discret ces derniers temps. Une volonté?

J’ai été discret, mais le cdH ne l’a pas été. Nos parlementaires ne ménagent pas leur peine dans les assemblées pour porter les messages du cdH. Comme un entraîneur de foot, je fais en sorte qu’on marque collectivement des goals, mais je ne joue pas au Ronaldo. On ne sortira de cette crise qu’en se serrant les coudes, pas jouant à «moi, moi, moi» et en donnant le sentiment que certains détiennent la vérité plus que d’autres.

D’autres présidents de partis s’agitent plus que vous. Ça vous exaspère?

On doit accompagner avec humilité et responsabilité cette gestion de crise. Il est temps que les partis comprennent qu’ils n’ont pas, par pouvoir divin, la réponse pertinente à tout. C’est probablement le tort de certains: être persuadées que leur manière de concevoir la société est celle qui doit s’imposer à tous.

À quels partis faites-vous allusion?

Tout le monde doit faire cette introspection, nous aussi. Cela fait longtemps qu’on n’a pas connu une telle lasagne de crises: socio-économique, climatique, sanitaire, politique, budgétaire. Ayons l’humilité de dire qu’on n’ouvrira pas un monde différent en revenant systématiquement avec sa collection de «prêt-à-penser été 2020». J’ai un peu peur quand j’entends les uns et les autres estimer que la crise est là exclusivement pour légitimer leurs convictions d’avant. Osons dire que ce qu’on a toujours cru et qui nous a partiellement menés dans cette impasse doit être remis en question. Il faut coconstruire avec les acteurs de terrain un monde de demain réellement différent.

Il ne cite jamais son nom mais.... Pas de nom Jamais il ne prononce son nom. Pourtant, Georges-Louis Bouchez, actuel président du MR a fait l’objet de quelques allusions assassines. Agitation«Je pense qu’on a besoin de sérieux et de sérénité, pas de s’agiter, pas d’aller sur tous les fronts du ballon au plateau de… TV. On accompagne avec humilité cette gestion de crise.» (GLB est devenu président de club de foot…) Junkie Quand on évoque ceux qui ont annoncé très tôt un stop aux pouvoirs spéciaux: «C’est une posture politicienne que je ne veux plus quitte à être plus discret. Je préfère ça à faire le junkie médiatique et finalement ne pas beaucoup faire avancer le schilmblick.» Bruit«Si nous-mêmes nous versions dans la phrase assassine pour se faire une piquouze médiatique, on pourrait faire plus de bruit. Mais je ne suis pas sûr que le bruit est une vertu.» Qui parle de phrases assassines?

Certaines de vos convictions ont-elles été mises à mal?

Le rapport au temps. La crise nous pousse à repenser notre rapport au monde du travail, pas pour travailler moins, mais pour travailler mieux. Une proposition pertinente que nous avions formulée est de permettre à chacun non pas de réduire son temps de travail, mais de l’aménager sur 4 jours plutôt que 5. Une proposition innovante: en plus du télétravail, on devrait valoriser le «télé-train-vail». Donc que le temps passé dans les transports publics, singulièrement dans le train, puisse être considéré comme du temps de travail. Valoriser ce trajet de grosso modo une heure, pour un Namur-Bruxelles, permettrait d’éviter que tout le monde se bouscule aux mêmes heures de pointe. On a la capacité, comme le veut d’ailleurs Sophie Dutordoir (patronne de la SNCB) – pour autant qu’elle équipe adéquatement ses trains – de diluer le rush des heures de pointe.. C’est un phénomène qui pénalise tout le monde: les travailleurs, les entreprises, l’environnement.

D’autres enseignements?

Deux enseignements majeurs. Le premier: le marchand ne peut pas fonctionner sans le non-marchand. C’est parce qu’il y a des acteurs du non-marchand (santé, accompagnement des personnes handicapées, culture…) qu’on a pu continuer à faire sens, dans cette période où le marchand avait les batteries à plat.

Second enseignement: la solidité des pouvoirs publics et, en effet miroir, la fragilité d’un grand nombre d’acteurs économiques. Les services publics sont tellement décriés par certains, pensant que les travailleurs se les roulent, qu’ils n’ont pas le sens des réalités, qu’ils sont enfermés dans des procédures. Or, c’est vers les services publics que se tournent tous les regards. Y compris vers celui de la Commune, incontestablement le plus sollicité et le plus crédible dans l’accompagnement de cette gestion de crise. La solidité des «services» publics n’a eu d’égale, sous certains aspects, que le manque d’efficacité de «l’autorité» publique.

La gestion des masques, par exemple?

Je ne veux pas tirer sur l’ambulance, mais politiquement, il faudra à un moment en tirer les enseignements pour ne pas reproduire ça lors des prochaines crises. L’intervention de l’État est utile quand elle fait sens. Remettre des centaines de millions dans Brussels Airlines juste pour agir comme Baxter n’a pas beaucoup de sens. On fait le MisterCash à 300 millions d’euros, alors qu’on n’injecte que 8 millions dans la culture? Or, l’État a un rôle majeur à jouer aussi dans la promotion des arts. Parmi les mesures proposées pour ce secteur, je demande la création d’une allocation de survie de 1000 euros par mois pour les acteurs culturels et événementiels. Ils sont les oubliés des oubliés. Je ne comprends pas le mépris affiché à leur égard.

À côté des services publics, vous évoquez la fragilité des acteurs économiques…

Autant certains ont toujours vilipendé les services publics, autant on a eu des caricatures à l’égard des indépendants qui passaient soi-disant leur vie à frauder et menaient grand train. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de familles prises à la gorge. Je suis particulièrement inquiet sur le coût humain et psychosocial de la sortie de crise. On sous-estime l’ampleur du tsunami qui arrive. C’est pour ça que la relance ne doit pas s’improviser comme certains aspects de la gestion de crise ont pu l’être.

Les mesures prises sont-elles satisfaisantes?

J’ai surtout vu des mesures d’accompagnement, pas encore de relance. Chacun sait que la relance est indispensable. Le drame, c’est qu’elle va grever encore plus le déficit budgétaire, qui explose. Toutes les mesures additionnelles rendront les perspectives budgétaires encore plus fragiles. Mais si on ne les prend pas, le gouffre socio-économique aura un effet d’entraînement vers la baisse.

Vous ne prônez en aucun cas l’austérité, donc?

L’austérité prônée par certains rigoristes budgétaires sera le meilleur moyen faire plonger encore plus la situation socio-économique. On va avoir besoin d’un vrai plan Marshall. Pas uniquement du marketing, mais un vrai plan.