VIDÉO | Tournai-Expo va devenir TOURNAIXPO

Le projet de rénovation de Tournai-Expo a été rendu public. Le hall sera entièrement relooké et adoptera un nouveau nom…

D’aucuns avaient rêvé voir le hall de Tournai-Expo transformé en mégasalle de concert. On sait que ce ne sera pas le cas. Mais l’ancien site Balamo, devenu hall des expositions en 1988, connaîtra bel et bien une sérieuse cure de jouvence. Le projet vient d’être présenté sur le site de la ville de Tournai et par le biais d’une vidéo diffusée sur Youtube.

Qui dit nouveau look, dit aussi nouveau nom, Tournai-Expo adoptera en effet celui de TOURNAIXPO. Une appellation qui implique notamment la volonté d’inscrire cet équipement «dans la mouvance des «smart cities» à travers l’émergence d’un site connecté et doté d’équipements de communication performants.»

Ce dernier «deviendra un espace modulable et multifonctionnel composé d’une nef centrale rehaussée et équipée, qui fera office de séparation entre deux halls d’exposition. Ce dispositif pourra accueillir plusieurs événements simultanément et sera complété par un espace d’accueil, un bar/restaurant et des salles de réunions. Le nouveau TOURNAIXPO assurera une complémentarité au futur Smart Center de Tournai et jouera un rôle majeur d’attractivité pour le tourisme d’affaires», peut-on lire sur le site officiel de la ville de Tournai.

Une nouvelle entrée vers le parking

Le chantier de restructuration comprendra plusieurs phases. À commencer par la démolition d’une travée entre la pyramide et l’espace «Bridou», pour créer un accès logistique et de sécurité destiné aux deux halls ainsi qu’à la nef centrale.

On assistera également au démontage et à la reconstruction de la partie centrale de la toiture. La partie (rehaussée) en porte-à-faux au dessus de l’entrée principale, apparaîtra comme un auvent tourné vers le parking. De manière à créer un appel pour les visiteurs qui auront parqué leur véhicule juste en face de cette nouvelle entrée. Les travaux se traduiront également par la démolition de la brasserie actuelle et la construction d’un nouvel espace bar/restaurant avec terrasse ainsi que l’aménagement à l’étage d’un espace de bureaux et de réunion précisément au sein de cette nef. Vue vers l’entrée principale depuis l’espace polyvalent. Com. 

Un nouveau bardage isolé sera également posé sur l’ensemble des façades du bâtiment et la toiture sera, elle aussi, totalement isolée, de manière à réduire de manière conséquente les frais de chauffage.

 Des espaces végétalisés seront créés du côté parking mais aussi vers la rue du Follet avec, notamment des plantations d’arbres pour permettre l’accès logistique et pompier. Cela du côté de la pyramide (créée par l’architecte Pierre Petit, laquelle sera conservée pratiquement à l’identique. La mezzanine et le plateau administratif situés à l’étage de cette dernière seront rafraîchis et offriront un potentiel fonctionnel et signalétique. L’autonomie des accès de cette zone permettra le déploiement d’expositions de plus faible ampleur. L’espace administratif situé juste à côté de la pyramide deviendra quant à lui un espace polyvalent aménagé en plateau libre.

Un projet soutenu par l’Europe

Pour mener à bien ce projet, une équipe pluridisciplinaire a été désignée à l’issue d’un «appel d’offre». Elle est composée d’une association momentanée entre le bureau Holoffe&Vermeersch Architecture (Ath et Mons) et l’atelier d’architecture Meunier - Westrade de Tournai. Ces deux bureaux se chargent du volet «architecture» et «urbanisme» du projet. Un bureau indépendant, ABV environnement, se charge du volet environnemental.

Réalisé en partenariat avec IDETA, ce projet a un coût estimé à 6 896 002€, subsidié en partie par des fonds européens (FEDER) à hauteur de 2 600 068€ et la Wallonie, pour un montant de 3 606 333€.

Un permis unique a été déposé par la Ville de Tournai en avril dernier et les travaux devraient débuter l’année prochaine.