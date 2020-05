Une mère et ses deux enfants, âgés entre 6 et 8 ans, ont été hospitalisés vendredi après-midi pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à leur domicile situé avenue Colonel Picquart à Schaerbeek, a indiqué en fin d’après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Leurs jours ne sont pas en danger.