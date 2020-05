Le débrief du jour: F1 à huis clos à Spa | Khattabi à nouveau recalée | Le foot belge se réinvente

L’annonce du maintien du Grand-Prix de F1 à Spa-Francorchamps sous certaines conditions, le rejet de la candidature de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle, la réunion de l’AG de la Pro League pour relifter le foot belge, les avancées dans le plan de restructuration chez Brussels Airlines et la rentrée des classes en Flandre: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce vendredi 15 mai.

1. La F1 en Belgique: oui, mais à huis clos

Spa Grand Prix, en charge la promotion de l’épreuve de F1 en Belgique, se réjouit du feu vert des autorités pour le 30 août. «Néanmoins, nous avons besoin de temps pour organiser une épreuve à huis clos».

2. Cour constitutionnelle: Zakia Khattabi recalée

«Certains en ont décidé autrement, dont acte»: candidate à la Cour constitutionnelle, la députée Zakia Khattabi (Écolo) n’a pas atteint les deux tiers au Sénat.

3. Quel lifting pour le foot belge?

L’assemblée générale de la Pro League se réunit cet après-midi pour acter la fin de la saison, et envisager la suivante. Mais ce n’est pas simple…

4. Brussels Airlines: les contacts s’assouplissent avec Lufthansa

Le gouvernement fédéral et le patron de Lufthansa se sont rencontrés ce vendredi dans le dossier de la perte massive d’emplois chez Brussels Airlines. On a assisté à un «début de rapprochement», selon un communiqué commun.

5. Rentrée des classes en Flandre

Il faudra un certain temps pour s’habituer aux nouvelles mesures mais, en général, le personnel et les élèves sont soulagés et heureux de pouvoir retourner à l’école, ressort-il des premières impressions recueillies auprès des coupoles de l’enseignement en Flandre, vendredi, première journée-test de réouverture.

