Feu vert pour un GP de Belgique à huis clos: les explications de la DG de Spa Grand Prix

Le Grand Prix de Belgique se déroulera le 30 août, sans public. Le politique a marqué son accord.

Fumée blanche au-dessus du plus beau circuit du monde: Elio Di Rupo, ministre-président wallon et Willy Borsus, vice-président et ministre wallon de l’Économie, ont annoncé hier matin que le Grand Prix de Belgique pourra avoir lieu à huis clos le 30 août prochain.

«Nous avons conclu un accord de principe avec Liberty Media et Formula 1 Management pour organiser un Grand Prix à huis clos, a précisé Vanessa Maes, directrice générale de Spa Grand Prix, chargé de l’organisation de l’événement. Il reste à le finaliser à 100%. Je ne peux donner de détails mais j’espère que ce sera conclu dans les prochains jours, sans doute avant la fin du mois. Je suis optimiste.»

Avec l’absence de revenus liés au ticketing – 300 000 personnes étaient attendues sur les trois jours de l’épreuve, 168 000 tickets avaient déjà été vendus -, on peut supposer que Formula 1 Management s’est déjà fortement engagé à supporter une bonne partie des frais. On imagine mal le gouvernement wallon avoir donné son feu vert, sans avoir obtenu la certitude de ne pas y perdre son pantalon, et toute sa garde-robe.

En présence de spectateurs, le Grand Prix de Belgique est d’habitude déjà déficitaire. En 2018 (dernier chiffre connu), la Région wallonne avait ainsi épongé une perte de 7,5 millions€.

Au moins 2 000 personnes?

Reste que l’édition 2020 ne sera pas forcément plus aisée à organiser. «Nous avons besoin de temps pour organiser une épreuve à huis clos. Il est impossible aujourd’hui de savoir combien de personnes seront présentes, précise Vanessa Maes. Il y aura le nombre strictement nécessaire. Mais en tout état de cause, notre priorité demeure la santé et la sécurité de tous dans le respect des consignes sanitaires.»

D’après certains observateurs, dont le directeur général du Grand Prix de France, Éric Bouiller, une épreuve à huis clos pourrait rassembler 2 000 à 3 000 personnes. «On peut s’attendre à ce que tout le monde réduise ses effectifs», nuance la directrice générale de Spa Grand Prix qui aura l’avantage de pouvoir s’appuyer sur l’organisation d’autres manches prévues en juillet et août. La course ardennaise devrait être le 7e rendez-vous de la saison 2020.