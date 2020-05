ANALYSE | Le foot belge et son surréalisme: en 20 ans, un tiers des «topclubs» ont disparu… et sont toujours là

Le football suffoque. Alors que la Pro League se réunit ce vendredi afin de pallier les conséquences sportives de la crise du coronavirus, c’est le modèle même du foot belge qui est en questionnement. Car – et c’est un fait – le football belge est non seulement malade, infecté même, mais il a surtout atteint un niveau de surréalisme probablement jamais vu ailleurs en Europe. Pour s’en convaincre, nous avons analysé comment les clubs du top de notre football (D1 + D2) d’il y a 20 ans (1999-2000) ont évolué. Et les constats sont stupéfiants…