Cour constitutionnelle | Zakia Khattabi ne recueille pas les deux tiers: «Certains en ont décidé autrement»

«Certains en ont décidé autrement, dont acte»: candidate à la Cour constitutionnelle, la députée Zakia Khattabi (Ecolo) n’a pas atteint les deux tiers au Sénat.

Cour constitutionnelle: Zakia Khattabi ne recueille pas les deux tiers La candidature de la députée Zakia Khattabi (Ecolo) à la Cour constitutionnelle n’a pas recueilli la majorité des deux tiers requise au Sénat. Elle a récolté seulement 28 votes en sa faveur sur 39 votes valables et 20 nuls ou blancs. Le Sénat a entamé un deuxième tour de vote.

La députée Zakia Khattabi (Ecolo) poursuit son mandat à la Chambre, a-t-elle annoncé alors que le Sénat devait se prononcer - voir les résultats ci-dessus - sur sa candidature à la Cour constitutionnelle.

«Je poursuis mon engagement politique au parlement et j’entends le faire encore plus motivée, portée par ce que nous donnent à voir des possibles tous les héros de la crise sanitaire que nous traversons», a-t-elle annoncé sur Facebook.

«La victoire électorale à laquelle j’ai conduit mon parti ayant permis à ma famille politique de garder le siège que quittait Jean-Paul Snappe à la Cour Constitutionnelle, j’ai choisi de me porter candidate à sa succession. Les 4 ans à la présidence et la fin de mandat en particulier ont été éprouvants, j’ai dès lors souhaité saisir la magnifique opportunité de donner à mon engagement pour notre état de droit une nouvelle forme, non partisane et dans l’ombre. Certains en ont décidé autrement, dont acte», a-t-elle expliqué.

Ce qui se passe depuis quelques heures par presse interposée est indigne

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a annoncé ce vendredi sur le site de La Libre et de LN24 que son parti ne soutiendrait pas cette candidature, ruinant les chances de l’ex-co-présidente des Verts d’obtenir une majorité des deux tiers.

La cheffe de groupe Ecolo au Sénat, Helène Ryckmans, a dénoncé ce choix des libéraux. «Nous vivons un moment inédit et grave pour nos institutions», a-t-elle déploré en séance plénière. «Ce qui se passe depuis quelques heures par presse interposée est indigne. Au final, la Cour constitutionnelle sera perdante avec le rejet d’une candidature valable».

Le ton est monté dans l’hémicycle. La présidente Sabine Laruelle (MR) a tenté d’éviter un débat sur un vote qui est secret. Elle a interrompu non seulement Helène Ryckmans mais également le sénateur Guy D’Haeseleer (Vlaams Belang) qui a vigoureusement protesté.