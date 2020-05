Biologie, bricolages, recettes: 4 activités pour animer vos enfants

À l’aube de la reprise scolaire progressive pour certains, la rédaction de L’Avenir continue de vous partager des idées pour animer les enfants. En voici quatre nouvelles.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte plus de 2.100 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre quatorzième sélection d’activités pour animer les enfants.

1 38 pages d’activités en tout genre

L’ASBL Kaleo, une organisation de jeunesse et de tourisme social, a mis en ligne son livret d’activités destiné aux 6-12 ans.

Devinettes, géographie, mots cachés, recettes,… Des activités en tout genre à faire seul ou accompagné.

ASBL Kaleo

2 Une activité 3-en-1

Toutes les semaines, la page Facebook «Happy Livres» propose des activités à destination des enfants.

Au programme du jour? Une activité trois en un pour réaliser des petits spectacles ou décorer la maison. Selon l’imagination de chacun, bien évidemment.

3 Apprendre les parties du corps de manière ludique

Un peu de biologie pour les plus petits? Afin d’apprendre les parties du corps de manière ludique et interactive, «Happy Livres» propose d’imprimer, plastifier et découper des étiquettes-mots puis demander aux enfants de trouver et mettre le mot correspondant sur chaque partie du corps.

Apprendre en s’amusant, la base de l’éducation selon cette page Facebook.

4 Le jeu «attrape virus»

Un enfant âgé de 8 ans a créé un jeu en lien avec le coronavirus sur la plateforme KidShaker.

Le but du jeu? Éliminer virtuellement le Covid-19 à l’aide d’une seringue.