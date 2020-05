La Commune injecte 650 000€ dans un plan solidaire de redéploiement économique

Acteurs économiques et citoyens wanzois ayant perdu une partie de leur salaire pourront demander une prime de la Commune.

«L’objectif est d’aider les Wanzois à reprendre la vie économique et sociale progressivement. Il faut continuer à être prudent mais il faut que la vie reprenne.» À écouter le bourgmestre wanzois Christophe Lacroix, il s’agit d’une première du genre à l’échelle wallonne ou du moins, de cette ampleur. En concertation avec tous les partis autour de la table du conseil, la Commune de Wanze (14 000 habitants) lance un grand plan solidaire de redéploiement économique. «Nous avions via l’ADL lancé une enquête pour connaître les besoins de notre tissu économique en cette crise sanitaire, rappelle Thierry Wanet, l’échevin wanzois en charge de la Santé et des Affaires économiques. Cet outil de travail nous a été très utile pour cibler les aides à prévoir dans ce plan de redéploiement qui vise également les ménages les plus touchés.»

Primes aux acteurs économiques

La Commune a débloqué une enveloppe de 280 000€ pour soutenir les indépendants wanzois touchés de plein fouet par la fermeture de leur établissement ou l’arrêt de leurs activités depuis le début de la crise sanitaire. En fonction du profil, celle-ci a été fixée à 100€ pour un indépendant à titre complémentaire et à 300 ou 600€ pour un indépendant à titre principal en fonction de la durée de fermeture ou cessation d’activité. Les personnes concernées devront en faire la demande via l’ADL dès communication de la procédure attendue d’ici la fin du mois de juin. «À noter qu’un citoyen wanzois ayant son commerce dans une autre commune et un commerçant wanzois domicilié dans une autre commune font partie de la cible de cette prime», insiste le bourgmestre Christophe Lacroix.

Mesures solidaires pour les ménages impactés

Le citoyen wanzois fait aussi l’objet de l’attention du plan solidaire de redéploiement. Ainsi, un budget de 150 000€ servira à fournir une prime individuelle de 100€ en chèques commerces (10€) aux Wanzois justifiant d’un minimum de 15 jours consécutifs de perte de revenus entre le 16 mars et le 31 mai 2020. Là aussi, la procédure d’octroi sera communiquée d’ici fin juin. Attention que ces chèques ne pourront pas être utilisés dans les grandes surfaces et commerces d’alimentation qui ont maintenu leur activité, pour privilégier les acteurs les plus impactés. L’effort pour les citoyens passera aussi par le maintien pour tous des primes de rentrée scolaire (50€ par enfant) et sport-culture (50€ par enfant) grâce à une enveloppe de 200 000€. «Ajoutés aux 650 000€ que nous débloquons pour ce plan, ces 200 000€ portent l’effort communal à 850 000€ au total, calcule le bourgmestre wanzois. Nous pouvons nous le permettre grâce aux provisions que nous avions accumulées durant des années pour pouvoir réagir en cas de coup dur. On a ciblé ce plan avec le sens de la justice économique et de la justice sociale. En essayant d’être le plus juste possible et sans oublier les secteurs associatif, culturel et sportif pour lesquels une enveloppe de 50 000€ est débloquée dans un premier temps en attendant les résultats d’une enquête spécifique en cours.»

