Pour soutenir l’HORECA leuzois

C’est à un grand rendez-vous convivial à distance que la Ville de Leuze-en-Hainaut, «Dinner Gift» et «Give a Day» invitent les Leuzois.

Objectif: soutenir le secteur HORECA local, qui souffre! Comment? En commandant, au choix, des petits-déjeuners, brunch, repas, boissons, goûters, apéros…, à aller chercher ou se faire livrer le 23 mai prochain. Les Leuzois se retrouveront ensuite sur Google Meet avec leurs familles, amis, voisins…, pour trinquer et manger ensemble!

Comment ça marche?

Étape 1. Les établissements HORECA s’inscrivent pour faire partie du «Plus grand Bistro du Quartier» via le site https://leplusgrandbistrodumonde.be/fr/

Étape 2. Une campagne médiatique nationale et locale est en préparation, en collaboration avec des partenaires tels que Google, les fédérations Horeca, Resto.be et des personnalités, pour encourager autant que possible les commandes dans les établissements HORECA inscrits.

Étape 3. Tout le monde ira chercher le menu et les boissons commandés (ou se fera livrer) dans son établissement le 23 mai. Une fois rentré chez soi, on s’installe à table, on met de la musique et on profite, à distance, de la plus grande fête de quartier du pays!