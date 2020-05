Bruxelles: une entreprise de travail adapté produit 10 000 masques pour sourds et malentendants

L’entreprise de travail adapté Brochage-Renaître a lancé une production de masques en tissu équipés d’une protection centrale transparente pour permettre la lecture labiale aux personnes sourdes et malentendantes. Au total, 10.000 masques sont en commande pour les associations bruxelloises d’aide aux personnes en situation de handicap.

Alors que le mouvement des lèvres et les expressions faciales sont indispensables à la communication pour les malentendants, les masques buccaux classiques les privent d’un support visuel précieux. Afin de répondre aux préoccupations des associations de malentendants et à l’absence de matériel de protection ajusté disponible sur le marché, l’entreprise de travail adapté Brochage Renaître s’est lancée dans la production de masques en tissu équipés d’une protection centrale transparente. Selon elle, il s’agit de la première production belge d’importance de masques de ce type. BELGA_HANDOUT/BROCHAGE-RENAITRE

«Notre entreprise de travail adapté donne du travail à 116 personnes en situation de handicap, dont plusieurs sont malentendantes», affirme Sabine Charlier, directrice de l’entreprise initialement spécialisée en brochage d’imprimés. «Après plusieurs jours de formation, nos travailleurs en situation de handicap et encadrants sont capables de produire plus de 500 masques par semaine.»

Le Service Phare bruxellois s’est empressé de commander 10 000 exemplaires afin d’équiper rapidement et gratuitement tous les centres et services agréés et/ou subventionnés Cocof et Cocom qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap à Bruxelles.