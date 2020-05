CORONAVIRUS | Les marchés des Abattoirs et du Midi attendent encore leur plan de réouverture

Les plus vastes marchés de Bruxelles, ceux des Abattoirs et du Midi, devront s’adapter. EdA - Julien RENSONNET

Comment faire entrer des marchés de plusieurs centaines d’exposant dans le plan du CNS limitant les sites à 50 échoppes? C’est le casse-tête qu’on doit dénouer à Anderlecht et Saint-Gilles pour les marchés des Abattoirs et du Midi.

Certains petits marchés rouvrent dès lundi à Bruxelles (notre cadrée). Mais quid des deux grands rendez-vous hebdomadaires de la région, à savoir le Marché des Abattoirs à Cureghem et le marché du Midi, près de la gare du même nom à Saint-Gilles?

Dans le premier cas, des discussions ont eu lieu ce 14 mai entre les Abattoirs, qui gèrent le marché, la Commune d’Anderlecht et la zone de police. Les discussions portent sur les plans que l’exploitant a proposés aux autorités, reposant sur une reprise à 50 exposants.

«Le respect des consignes du CNS est au centre des préoccupations», nous confie le Bourgmestre d’Anderlecht Fabric Cumps (PS). «La halle en dur du Foodmet a déjà repris: l’idée est de répéter ses mesures pour le marché extérieur de la grande halle. Soit des cheminements qui ne se croisent pas». Le problème est que les files vers le Foodmet sont justement organisées sous cette grande halle: il faudra donc diriger les flux à d’autres endroits du site.

Par ailleurs, les Abattoirs devront être attentifs à la surface réellement occupée par les marchands. «Plus leur surface nette est faible, plus on peut faire entrer de visiteurs. Au contraire, plus les échoppes seront étendues, moins il y aura de personnes sous la grande halle», résume le Bourgmestre Cumps. L’avantage du site étant qu’il s’organise en lieu clos, au contraire d’un marché sur une place ou dans les rues. «On pourra donc mieux contrôler le nombre de visiteurs». C’est le personnel de sécurité des Abattoirs qui gérera les flux sur le site.

Au marché du Midi, «peut-on faire plusieurs sites?»

Un peu plus au sud, à Saint-Gilles, le marché du Midi doit aussi s’adapter. Ce marché, considéré comme «le plus grand marché du pays», concentre en effet plus de 200 échoppes chaque dimanche.

«On envisage différentes solutions, mais on attend l’arrêté ministériel, qui précisera les mesures entendues», explique l’échevin saint-gillois Francesco Iammarino (Écolo). «Est-ce qu’on peut faire plusieurs sites de 50 exposants? Est-que c’est automatiquement annulé ou est-ce qu’on peut limiter le nombre d’exposants à 50, ce qui pourrait nous permettre d’organiser une tournante entre les exposants?», se questionne l’édile. Qui confirme que le marché du Parvis, moins étendu, aura bel et bien lieu le week-end des 23 et 24 mai.