Coup de gueule du bourgmestre de Beloeil concernant la livraison des masques

« La deuxième livraison de masques qui devait parvenir mardi dernier a été bloquée par l’administration fédérale », écrit Luc Vansaingèle, le bourgmestre de Beloeil, qui pousse un coup de gueule.

« Une nouvelle loi est entrée en application le jour même sans laisser le temps aux fournisseurs de s’y conformer et notre livraison a été bloquée pour une raison d’étiquetage. Nous ignorons pour combien de temps. De nombreuses autres commandes sont dans le même cas. »

« Drôle de gouvernement qui recommande fortement l’usage des masques, est incapable d’en livrer et fait obstacle aux efforts des communes. C’est vraiment minable ! »

Voici l’explication transmise par le fournisseur :

« Il semblerait que le blocage de notre marchandise provienne d’un problème simplement d’étiquetage en raison d’une nouvelle loi passée au 26 avril et entrée en vigueur le 12 mai 2020 concernant des étiquetages précis sur les cartons et emballages de masques dits « Community ». Notre produit n’est pas remis en cause mais l’entrée en vigueur de cette loi et la rigidité du SPF Économie, en charge de l’approbation de ces marchandises à la douane, ne laisse aucun temps d’adaptation aux marchandises en cours de transport !

Notre transporteur nous informe par ailleurs que de multiples marchandises de ce type sont actuellement volontairement bloquées à cause de cette nouvelle loi, avec toutes les conséquences que cela implique pour la population belge, en attente de ses masques.

Nous prenons dès lors les dispositions nécessaires avec toutes les autres communes pour agir et interpeller les autorités compétentes afin de débloquer cette situation (absurde) le plus rapidement possible.

Pour information, nos masques « Community » sont parfaitement conformes… »