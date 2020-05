Antwerp: Bölöni out, Wilmots in?

L'Antwerp a annoncé le départ de son entraîneur. L'ancien sélectionneur des Diables rouges va-t-il lui succéder?

Il est à espérer pour l’Antwerp que la finale de la Coupe de Belgique contre Bruges ne soit pas reprogrammée début août comme c’est encore possible. À moins que le club anversois ait eu la puce à l’oreille… Car après avoir annoncé la non-reconduction de Sinan Bolat et Kevin Mirallas (d’autres joueurs sont en fin de contrat en juin), il a annoncé que son entraîneur Laszlo Bölöni ne serait pas prolongé non plus. Le Roumain (67 ans) dirigeait le Great Old depuis son retour en D1A il y a trois ans. Après une 8e place la première saison, il a mené l’Antwerp deux fois aux play-off 1 et une fois aux barrages de la Ligue Europa.

Qui pour lui succéder? Le nom de Marc Wilmots – proche de Lucien D’Onofrio – circule depuis des mois. La semaine dernière, le patron sportif avait démenti les rumeurs qui menaient à Michel Preud’homme et Bernd Storck.