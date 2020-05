Déploiement de la 5G: le gouvernement wallon mandate un groupe d’experts

Le gouvernement wallon a mandaté un groupe d’experts chargé d’une évaluation préalable au déploiement de la 5G au sud du pays, annonce-t-il ce jeudi dans un communiqué. Celui-ci doit remettre ses recommandations d’ici la fin de l’année 2020.

La constitution de ce groupe était déjà prévue dans la déclaration de politique régionale (DPR), et donc bien avant l’annonce par Proximus en avril du déploiement d’une «5G light» dans un certain nombre de communes.

Ce groupe aura pour mission d’évaluer, dans une première phase, le déploiement des technologies en matière de transmission de données (5G et autres) sur le plan environnemental (dont impact sur la biodiversité et la faune), de la santé publique (en se basant notamment sur les études existantes qui analysent les incidences sur la santé des populations exposées), de l’efficacité économique, de la sécurité des données et de respect de la vie privée.

Le gouvernement ajoute que cette évaluation sera antérieure au déploiement de la 5G. Les recommandations finales seront remises pour la fin de l’année 2020. Ce délai pourra être prolongé si nécessaire à la demande du groupe des experts.

Le groupe devra ensuite procéder à des évaluations régulières. Il sera composé de douze membres.