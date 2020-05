Retour du marché le samedi 23 mai

Ce jeudi, le Collège de Verviers a notamment planché sur le retour du marché hebdomadaire à Verviers, ce samedi 23 mai.

Le port du masque (ou d’une protection couvrant la bouche et le nez) y sera fortement conseillé pour les clients et obligatoire pour les commerçants et leur personnel. Une réorganisation spatiale du marché aura lieu afin d’espacer les échoppes entre elles et un plan de circulation sera spécialement établi pour éviter les croisements des clients.

La priorité sera donnée aux 72 marchands abonnés sur le marché de Verviers. Les échoppes de produits alimentaires et horticoles seront autorisées à rouvrir chaque semaine. Les vendeurs de produits non alimentaires pourront, eux, revenir en alternance par moitié, une semaine sur deux, pour respecter le quota des 50 échoppes maximum.