Le plus grand marché du Borinage à nouveau organisé le 24 mai

Le marché de Boussu, le plus important de la région de Mons-Borinage, sera à nouveau accessible dès le 24 mai. Mais le nombre d’ambulants sera divisé par 4.

Le marché de Boussu est une des institutions dominicales dans la région de Mons-Borinage. Il regroupe chaque dimanche plus de 200 commerçants ambulants installés dans les principales places et rues de la commune.

Non organisé depuis le début du confinement, le marché boussutois sera à nouveau accessible dès le dimanche 24 mai, après l’annonce, mercredi, de la nouvelle étape du déconfinement par le Conseil National de Sécurité (CNS).

«Nous peaufinons encore les mesures qui seront mises en place pour la réouverture du marché», a indiqué le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève (PS). «Tout n’est donc pas encore décidé. Nous nous limiterons à 50 ambulants qui devraient être les abonnés, les commerçants locaux, les commerçants de produits alimentaires, les pépiniéristes, notamment.»

«Le but sera aussi de garantir une distanciation élargie entre les personnes. Des barrières Nadar et des banderoles pourraient être utilisées pour canaliser les clients et pour éviter au maximum qu’ils se croisent. Nous devons encore prendre plusieurs décisions, notamment, quant au port du masque par les marchands et par les clients.»

À Quaregnon, le Collège communal a pris la décision de reporter d’une semaine l’organisation de marchés au 25 mai afin de se laisser le temps de l’organiser en toute sécurité. Habituellement, ils sont environ 120 marchands ambulants à y être présents. Là aussi, le nombre sera limité à 50 et la priorité sera accordée aux commerces alimentaires. Le port du masque devrait être obligatoire tant pour les visiteurs que les commerçants.