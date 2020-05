Coronavirus: l’industrie du voyage plaide pour un maintien des bons à valoir au lieu de remboursements

L’industrie du voyage insiste pour que le régime actuel de remboursement des voyages annulés soit maintenu et étendu.

Cette réglementation court actuellement jusqu’au 20 juin et implique que les vacanciers peuvent recevoir un bon à valoir pour un voyage annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. S’ils n’utilisent pas ce coupon dans l’année, ils peuvent alors obtenir un remboursement. Cependant, ce système va à l’encontre des recommandations formulées ce jeudi par la Commission européenne, selon lesquelles les consommateurs devraient pouvoir choisir entre un remboursement ou un bon à valoir.

À l’heure actuelle, la Belgique n’a pas encore pris position sur ces recommandations de la Commission. Dans une communication commune, les différentes associations professionnelles ABTO (Association of Belgian Travel Organisers), UPAV (Union professionnelle des agences de voyages), FBAA (Fédération belge des exploitants d’autobus et d’autocars) et VVR et Vlara pour la Flandre déclarent «étudier quelle sera la réponse en coopération avec le ministre Muylle». Douze pays européens, dont les Pays-Bas et la France, ont développé un système de bons similaires.

En Belgique, la ministre de l’Économie Nathalie Muylle a autorisé les agences de voyages à émettre un coupon au lieu d’un remboursement. Cela devait donner aux entreprises de l’oxygène supplémentaire pour faire face aux problèmes de liquidité.

Actuellement, le système de bons s’applique toujours en Belgique. «Les associations professionnelles encouragent leurs membres à expliquer à leurs clients qu’il est intéressant pour tout le monde d’utiliser ce coupon au lieu d’un remboursement en espèces», souligne Pierre Fivet, porte-parole de l’ABTO. «Un remboursement est impossible aujourd’hui: les petites et les grandes organisations n’ont plus d’argent. Les fournisseurs ont été payés et les rapatriements en début de crise ont également coûté beaucoup d’argent.»