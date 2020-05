Le Brabant wallon investira un million d’euros dans la culture pour aider à la relance

La province du Brabant wallon a annoncé qu’elle comptait allier déploiement culturel et relance économique et touristique: elle investira un million d’euros dans la culture pour permettre une programmation culturelle sur tout le territoire durant l’été, dans des lieux de plein air et dans le respect strict des mesures décidées par le Conseil national de sécurité (CNS).

Comme les Belges passeront probablement l’été chez eux, l’idée de la Province du Brabant wallon est de leur faire vivre des expériences locales, proches de chez eux. Ce projet ouvert à toutes les disciplines artistiques est baptisé «Place aux artistes en Brabant wallon».

Deux axes d’action sont en réalité définis au niveau provincial, pour la culture. Le premier est de maintenir les subventions pour les événements annulés ou reportés, tout en accélérant les procédures d’octroi et en ajustant les délais pour soulager les opérateurs et les institutions culturelles du Brabant wallon. Le deuxième est le projet «Place aux artistes en Brabant wallon», pour lequel la Province travaillera avec les 27 communes afin d’établir une programmation culturelle complète.

5 000 euros par commune

Un total d’un million d’euros sera investi dans la culture, au service de la relance. Un minimum de 5 000 euros par commune est prévu pour des prestations artistiques et la technique nécessaire à celles-ci. Les communes qui investiront des moyens supplémentaires verront leur subvention augmenter en proportion pour créer un effet de levier. Les communes pourront également avoir accès au matériel du centre de prêt provincial. j

L’objectif de «Place aux artistes en Brabant wallon» est la prestation de 250 artistes, toutes disciplines artistiques confondues, dans une cinquantaine de lieux proches des centres de ville et de village pour contribuer aussi à une relance du commerce local et des établissements horeca.