L’Afsca rappelle des produits de volaille des marques Carrefour et Maître Coq

La présence de salmonelle a été détectée dans de la viande de volaille des marques Carrefour et Maître Coq. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a donc ordonné le retrait de ces produits ainsi que leur rappel auprès des consommateurs.

Les produits concernés sont des cuisses et pilons de dinde, vendus par quatre pièces, de la marque Carrefour. Leur date de péremption est le 16 mai. Ils ont été vendus via les supermarchés Carrefour et Carrefour Market.

L’Afsca demande de ne pas consommer ces aliments et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Pour ce qui est de la marque Maître Coq, les produits rappelés sont «Géant Grill», vendu via le GB Partner Vieux Tilleuil Boendael d’Ixelles dont la date limite de consommation est le 14 mai; les saucisses de volaille, vendues dans le même magasin et à consommer avant le 18 mai; et les escalopes de dinde, vendues via la boucherie Dufrais et le Super GB de Ben Ahin ainsi qu’au Carrefour de Nivelles et normalement consommables jusqu’au 14 mai.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec l’Afsca au numéro 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be.