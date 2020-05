Fortnite annonce la pire nouvelle pour les parents

Si Fortnite est gratuit, il sera nécessaire d’acheter une nouvelle console pour profiter mi-2021 de l’édition revue, corrigée et améliorée du jeu. Internet

Le populaire jeu de tir bénéficiera d’une version améliorée sur PS5 et Xbox Serie X.

Ce n’est pas une surprise. Fornite sera disponible sur les consoles de nouvelle génération dès leur lancement fin 2020.

Prudence, l’annonce attendue s’accompagne également d’une «mauvaise» nouvelle pour les parents.

La PlayStation 5 de Sony et la Xbox Serie X de Microsoft hériteront quelques mois plus tard d’une édition revue, corrigée et améliorée du célèbre jeu de tir.

Pour le formuler autrement: les jeunes adeptes de Fortnite disposeront d’un argument massue pour vous pousser à leur acheter une nouvelle console.

Concrètement, Fortnite adoptera mi-2021 le tout nouveau moteur graphique Unreal Engine 5 dont seules des machines puissantes pourront tirer parti.

«Non, cela ne sera pas une nouvelle version de Fornite», précise son éditeur Epic Games. «Cela sera Fortnite optimisé pour profiter du nouveau matériel et des nouvelles possibilités des consoles de nouvelle génération.»

«(…) un matériel plus puissant nous permettra d’améliorer les performances et le visuel», poursuite la firme américaine.

Epic Games tient à rassurer. Celui qui passera de Fortnite PS4 à Fortnite PS5 retrouvera son compte, ses victoires, ses acquis et ses bonus tels quels.

Le développement de Fortnite se poursuivra également en 2021 sur les plus anciennes consoles.