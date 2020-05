Les Tournaisiens vont retrouver leurs ambulants sur les marchés

Les ambulants et leurs clients attendent avec d’autant plus d’impatience la réouverture des marchés que beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi les grandes surfaces ont pu rouvrir leurs portes dans des espaces clos alors que les maraîchers et autres ambulants ne pouvaient pas exercer leur activité à l’air libre... EdA

Les marchés tournaisiens vont tous pouvoir reprendre, dès le 18 mai, avec le même nombre d’ambulants qu’avant la crise sanitaire.

Que ce soit en ville - et a fortiori dans les villages - aucun marché tournaisien ne dépasse la limite de 50 ambulants rassemblés sur un seul et même site.

En ce compris le «grand» marché du samedi à Tournai-ville, qui est le plus important dans l’entité, mais dont les 82 vendeurs sont répartis sur trois sites différents, soit la Gd-place où l’on dénombre une quarantaine de vendeurs, et les places de Lille et Crombez avec respectivement 12 et 30 vendeurs.

À l’heure actuelle, on ignore encore si les ambulants français, qui sont en général une bonne dizaine à participer aux marchés du grand Tournai, pourront, ou non, traverser la frontière.

Bien entendu, des mesures seront mises en place afin de faire respecter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le corona, dont celle d’imposer la distanciation physique entre les personnes.

On se souviendra que, tout au début de la crise sanitaire, alors que seuls les marchés alimentaires étaient encore autorisés, les ambulants avaient tous été concentrés sur la place Crombez.Revoir la vidéo réalisée à cette occasion en cliquant ici.