Lucien Favre officialise les forfaits d’Axel Witsel et Emre Can

Comme annoncé plus tôt dans la semaine par le magazine allemand Kicker, les milieux de terrain de Dortmund Axel Witsel et Emre Can manqueront le derby de la Ruhr samedi lors de la reprise de la Bundesliga.

«Axel Witsel et Emre Can ne sont pas disponibles pour le match. Nous espérons les voir rapidement de retour», a dit le coach des Borussen Lucien Favre jeudi en conférence de presse.

Les internationaux allemand et belge, victimes de blessures musculaires, manqueront donc le traditionnel derby de la Ruhr, affiche de la 26e journée mais disputé à huis clos pour la première fois. Deux Belges tenteront toutefois de s’illustrer avec Thorgan Hazard d’un côté et Benito Raman de l’autre.

Le capitaine et leader d’attaque du BVB Marco Reus, victime d’une déchirure musculaire début février, n’est pas non plus en état de jouer. Il s’entraîne toujours individuellement et vise un retour avant la fin du mois. Autre absent pour ce match de reprise: le défenseur français Dan-Axel Zagadou, blessé au ligament du genou.

Le Borussia Dortmund est actuellement deuxième du classement à quatre points du Bayern Munich.