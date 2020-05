La campagne COVID 12-12 a déjà récolté plus de 500.000 euros en deux semaines

L’appel aux dons pour la campagne COVID 12-12 a déjà permis de récolter plus de 500.000 euros en deux semaines, a indiqué jeudi le consortium belge 12-12.

Cette campagne vise à aider les victimes du Covid-19 dans les pays du sud.

Les organisations humanitaires sont très préoccupées par la situation dans les pays en développement, qui peinent déjà à faire face à de multiples crises.

Le Covid-19 vient en effet s’ajouter à d’autres défis de santé, comme la malaria, la malnutrition, le manque d’hygiène ou d’accès à l’eau potable. «Il faut donc redoubler d’efforts pour protéger les plus vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes et les filles», souligne Gilles Van Moortel, coordinateur du consortium 12-12.

«En réponse à cette première urgence, nos organisations concentrent leurs efforts à freiner la pandémie par la promotion de l’hygiène, la distribution de savon et de matériel de protection, la formation et la sensibilisation du personnel médical et des responsables communautaires, le dépistage des maladies, et l’assistance psychosociale», explique le coordinateur.

Le deuxième défi humanitaire pour les organisations membres est la distribution de l’aide alimentaire et la protection des groupes vulnérables qui sont des victimes indirectes de la pandémie.

Le consortium 12-12 réunit Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International Belgique, Médecins du Monde, Plan International Belgique, Oxfam Solidarité et Unicef Belgique.