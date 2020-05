Deux Liégeois improvisent un marathon autour de la Meuse

Guillaume Deprez et Thibault Reichling devaient prendre part ce week-end au marathon d’Amsterdam. Face à l’annulation de celui-ci, ceux pour qui cette course devait coïncider avec la première expérience du genre ont décidé de se rabattre sur un autre défi, tout aussi long et un brin plus original…

Cela aurait dû être une belle aventure humaine autant que sportive: Guillaume Deprez et Thibault Reichling, deux Liégeois et amis de longue date, avaient prévu de prendre le départ ce dimanche du marathon d’Amsterdam. Mais la crise sanitaire faisant, celui-ci a finalement été contraint d’annuler son édition 2020.

Si la décision a fatalement déçu l’ensemble des inscrits à la course, elle a notamment fait s’écrouler le projet monté depuis des mois par Guillaume et Thibault.

Mais qu’à cela ne tienne: désireux de réaliser leur premier marathon ce dimanche 17 mai comme initialement prévu, les deux Liégeois ont décidé d’improviser un marathon autour de la Meuse, entre le parc de la Boverie (Liège) et le petit village de Méry (Esneux), le tout en aller-retour.

Une façon originale pour les deux amis de compenser ce rêve déchu….