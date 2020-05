Reprise des entraînements collectifs pour les équipes de jeunes: «Autorisé, mais pas recommandé»

Les enfants vont-ils, à l’instar de leurs aînés, pouvoir retrouver le chemin des entraînements – et donc des terrains de football – lundi prochain? Du côté de l’Association des clubs francophones (ACFF), on explique que si la chose est effectivement autorisée depuis l’annonce faite mercredi par le Conseil national de sécurité, elle n’est pas encouragée.

Parmi les mesures prises ou confirmées ce mercredi par le Conseil national de sécurité en lien avec la crise du coronavirus, les entraînements sportifs en plein air – et sous de nombreuses conditions – seront à nouveau autorisés dès ce lundi.

Si la mesure était sans doute attendue avec une certaine impatience au sein du monde professionnel, le foot amateur se retrouve de facto lui aussi concerné tant par cette autorisation que par les restrictions qui l’accompagnent.

Groupes de 20, aucun contact

Via son site Internet, l’Association des clubs francophones de football (ACFF) explicite ce jeudi la situation pour ces membres. «Les entraînements sont uniquement autorisés en groupes de 20 personnes maximum, ce en respectant les règles de distanciation (1,50 mètre entre chaque personne). Des entraînements peuvent uniquement être organisés au club et en présence d’un entraîneur.»

Mais tout ce qui fait le sel du sport – et du sport amateur de surcroît – reste pour le moment interdit: «Pas de matches, pas plus entre joueurs de la même équipe, pas de spectateurs, pas de buvettes et pas de vestiaires», détaille encore l’ACFF (+ plus d’infos ici sur l’ensemble des conditions nécessaires à la reprise des entraînements de football).

Reprendre? Pourquoi?

L’association précise encore ce jeudi que cette reprise «est valable pour les U6 à nos plus de 55 ans ». Dans un communiqué adressé mercredi soir, le président de l’ACFF David Delferière indiquait pourtant que les jeunes «ne reprendront de toute façon pas les entraînements maintenant […]».

Patrice Sintzen, responsable de la communication, nous précise ce jeudi: «Comme depuis le début de la crise, l’ACFF respecte évidemment les mesures prises par le Conseil national de sécurité. Celui-ci a autorisé la reprise lundi des entraînements sous certaines conditions, nous ne voulons donc pas interdire aux clubs qui le souhaiteraient de programmer des entraînements, notamment pour leurs équipes d’âge. Toutefois, nous ne le recommandons pas.»

Nous ne voulons pas interdire aux clubs qui le souhaitent de programmer des entraînements pour leurs jeunes. Toutefois, nous ne le recommandons pas.

Et de fait, on ne voit pas très bien ce qui pourrait encourager les clubs à rappeler leurs jeunes joueurs sur les terrains puisque, pour rappel, l’ensemble des compétitions ont été arrêtées pour cette saison.

«En leur âme et conscience»

«Nous espérons que, si les directives sont appliquées correctement, la situation évolue encore favorablement et que, dans plusieurs semaines, tout le monde pourra s’entraîner normalement puis envisager la reprise des compétitions», avait d’ailleurs ponctué David Delferière mercredi soir.

En d’autres termes, «nous laissons la décision aux clubs en leur âme et conscience», conclut Patrice Sintzen. Mais, à lire entre les lignes, le mot d’ordre est clair: si le bon sens prévaut, les clubs attendront encore avant de rappeler leurs (jeunes) joueurs sur les terrains de foot…